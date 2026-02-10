日本世博「故宮AI藝廊」竹市首亮相 沉浸式投影轉譯故宮典藏千萬別錯過

日本大阪世博會展出的「故宮AI藝廊」，回到台灣的第一站選擇新竹市，新竹市政府今(10)日舉辦「城市畫卷：故宮 X 新竹數位特展」開幕記者會。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】日本大阪世博會展出的「故宮AI藝廊」，回到台灣的第一站選擇新竹市，該展運用生成式AI與8K超高畫質技術，轉譯故宮經典典藏，突破時代與地域限制，開啟故宮藝術與當代城市空間的跨域對話，展期即日起至5月10日止，歡迎民眾前往觀賞。

新竹市政府今(10)日舉辦「城市畫卷：故宮 X 新竹數位特展」開幕記者會，展覽以「展示與空間」為核心，從建築演變、城市記憶出發，結合數位互動與科技藝術，重現新竹「書畫巢窟」的歷史底蘊與榮景。

市長高虹安出席表示，此次展覽不僅梳理了新竹建築的歷史脈絡，更透過創新的數位互動裝置，讓大眾看見這些建築如何轉化為城市關鍵的文化據點，此次展覽更迎來首度自日本載譽回台的「故宮AI藝廊」，其中以生成式AI與8K超擬真螢幕整合臺灣各美術館所的典藏，並讓故宮的經典作品得以跨越時代與地域的限制，共同演繹萬象奇觀，透過AI風格學習技術，如傅狷夫、陳澄波、郭雪湖等人作品裡的筆觸與色彩，被重新建構並融入現代城市意象台北101、煙火、晶圓廠與當代生活場景，共同展開一幅古今交織的城市文化景觀。

故宮副院長余佩瑾指出，繼2017年「郎世寧・到此藝遊」及2020年「藝想獸譜」後，本年度的「城市畫卷」標誌著故宮與新竹市第三度攜手共創的數位展覽里程碑。近年來，故宮致力於數位轉型與在地深耕，除將數位典藏成果推向捷克、法國等國際舞臺，更深入臺灣各縣市地方館所，展開跨域對話。

余佩瑾說，此次展覽緊扣「展示與空間」核心主題，強調與新竹在地的連結，策展脈絡縱貫古今，從晉代蘭亭與宋代西園的文人雅集，延伸至清代新竹在地「潛園」與「北郭園」的雅集盛會，並進一步探討日治時期公眾展覽會的興起，乃至近現代博覽會的繁盛景象。

展覽中，為引領觀眾身歷其境重返古代雅集場域，特別設計「曲水讌」沉浸式投影空間，讓觀眾置身光影幻化的河流中，體驗觸碰酒杯、喚起詩文的「曲水流觴」雅趣；此外，本展也展出曾參與大阪世博的「AI藝廊—城市畫卷」數位裝置，此裝置涵蓋19件故宮藏品，結合臺灣藝術家作品與城市風景，讓觀眾可親身參與這場跨越古今的文人盛會。

文化局補充，此次展覽亦於展場辦理「沉浸式茶席」，以及多場工作坊，邀請觀眾透過專家解說、茶藝、手作等輕鬆有趣的方式，從不同維度重新認識新竹，讓展覽本身成為城市集體記憶的一部分。