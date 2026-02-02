日本世紀大暴雪奪18命！活埋老翁「青森積雪178cm」

受到冬季氣壓配置影響，日本北部至東日本的日本海沿岸地區持續降下大雪。根據日本氣象廳最新觀測資料顯示，青森市積雪深度已達178公分，創下近年罕見紀錄。東北地區、新潟縣、北陸及近畿北部等地，在2月1日清晨測得的積雪量都已超過往年同期的2倍。

除雪作業接連釀成死亡悲劇。1月30日，青森市一名80歲老先生被發現遭積雪掩埋於自家車棚下方，儘管緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。根據日本《每日新聞》報導，這名老翁被發現時，身旁還放置著一把雪鏟，疑似在清除車棚積雪時遭突然崩落的雪堆掩埋。

隔日1月31日，青森市平新田一名54歲農夫下午1時30分在住家一樓屋頂進行除雪工作，當晚9時40分被家屬發現倒臥在建物屋頂下方雪堆中，到場時已明顯死亡。青森警方研判，死者可能在作業過程中不慎滑落或遭屋頂落雪掩埋。

同一天傍晚，山形縣新莊市萩野地區也傳出死亡意外。一名72歲男性在下午6時30分後被家人發現倒臥在自家屋外雪堆中，已失去意識，送醫急救後仍回天乏術。警方在死者身旁找到一根用於清除屋頂積雪的長桿狀工具，初步判斷他在進行除雪作業時，遭屋頂落下的大量積雪擊中身亡。

總務省消防廳統計，截至2月1日上午8時30分，自1月20日以來因大雪導致的死亡案例已達18人，其中新潟縣最為嚴重，共有7人喪生；秋田縣4人、北海道3人、青森縣、山形縣、長野縣及島根縣各1人。新潟縣政府表示，死者中有人是在屋頂除雪時不慎墜落，也有人在作業中或休息時突發疾病身亡。全國因雪災造成的輕重傷人數累計達249人。

面對嚴峻的雪災狀況，地方政府已依照災害救助相關法規，設立雪災諮詢服務窗口。舉凡屋頂積雪過重、家門因積雪無法開啟等問題，民眾皆可撥打電話尋求協助。自上午8點30分開始，六條諮詢專線電話鈴聲此起彼落。然而，由於路面積雪嚴重，導致車道寬度縮減，使得公務人員在交通方面遭遇相當大的阻礙。

