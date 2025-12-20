日本中亞首度舉行峰會 日相高市發表「東京宣言」、納5年3兆日圓商業計畫

中亞五國領導人和日本首相高市早苗（右三），12月20日於東京召開首次「中亞+日本對話峰會」。路透社



日本與中亞五國20日在東京召開領導人會議，東道主日本首相高市早苗會中發表「東京宣言」，希望與中亞國家加強經貿往來，並宣布設立「5年3兆日圓」（約6000億元台幣）的大規模商業計畫目標。

日本放送協會（NHK）報導，這場「中亞+日本對話峰會」是日本首度與中亞五國舉行領導人會議，邀請哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克和土庫曼等五國與會。會議19日於東京開幕，20日上午舉行領導人會議。

高市在會議開始時表示，日本與這五個國家舉行外長級會議已有20餘年，她表示：「我很榮幸能夠主辦此次首屆峰會。中亞國家人口持續漲長，經濟發展迅速，影響力日益增強，尤其是在應對全球議題方面發揮領導作用，作為連接亞歐貿易通道的重要性也日益凸顯。」

高市還表示：「中亞地區正在快速變化，這使得區域合作，以及與世界其他地區的合作變得特別重要。有鑑於此，我們希望探討合作的未來。」

根據大會發布的「東京宣言」，日本將與中亞五國強客經濟關係，發展務實合作，包括設立5年在中亞進行規模3兆日圓的商業計畫；以中亞豐富的天然資源，強化重要礦物的供應鏈。

此外，宣言也納入在人工智慧（AI）領域建立合作關係，促進和擴大在裏海航線的合作，維護和加強基於法治的自由開放的國際秩序等。

報導指出，中亞五國位於亞歐之間，在國際情勢發生重大變化的背景下，其外交和地緣政治地位日益重要。

儘管這些前蘇聯成員國與俄羅斯和中國有著深厚的歷史和地理關係，但也正在努力減少對這兩個國家的經濟依賴。

中亞擁有豐富的天然資源，如石油、天然氣、鈾和稀有金屬等，日本希望透過加強與中亞的關係強化供應鏈，以避免過度依賴中國等特定國家。

同時，中亞國家也期待日本在自然資源開發的技術合作，脫碳、醫療衛生領域的支持， 透過「一村一品」計畫拓展地方特色產品銷售管道等議題寄予厚望。

