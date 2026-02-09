日本中道改革連合選舉慘敗 共同黨首野田佳彥、齊藤鐵夫宣布辭職

原在野第一大黨立憲民主黨與退出自民連合政權的公明黨合併成立的「中道改革連合」，在8日眾院選舉慘敗。共同黨首野田佳彥（左）與齊藤鐵夫（右），宣布辭去黨職以示負責。 圖：翻攝新華網

[Newtalk新聞] 日本「中道改革連合」在8日舉行的眾議院選舉中遭遇歷史性挫敗，席次從解散前167席銳減至49席，共同黨首野田佳彥與齊藤鐵夫今（9）日凌晨承認選舉失利，宣布辭去黨職以示負責。

這場選舉結果導致中道改革連合面臨重大危機，野田佳彥在記者會上表示：「眾多同志不幸落選，這是我們最深重的遺憾。」齊藤鐵夫亦表達相同立場。黨內人士指出，兩人辭職已成定局，黨務協調與未來重組將成挑戰。

相較之下，執政的自民黨取得壓倒性勝利，獨得逾310席，超過眾議院三分之二席次門檻，創下該黨史上最佳紀錄。自民黨首相高市早苗的領導獲得肯定，未來可推動修憲與政策改革。

中道改革連合於2026年1月由原在野第一大黨立憲民主黨與退出自民連合政權的公明黨合併成立，目標打造對抗自民黨的新軸心。該黨以「生活者優先」為主軸，推出236名候選人，原本盼守住既有席次，但倉促成軍與無法確立明確對抗策略，被視為慘敗主因。

野田佳彥為日本資深政治人物，曾於2011至2012年擔任首相。他在選戰期間曾公開表示，若公明黨與立憲民主黨支持層無法產生加乘效果，即視為失敗，並承諾負起責任。此次敗選反映日本選民對停滯的排斥與對成長的渴望，標誌政治版圖重組。

