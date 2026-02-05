日本中部地區城跡櫻花名所推薦！五重六層天守、護城河夜櫻倒影、百萬人賞櫻會⋯感受歷史氛圍與粉紅花海

根據今年的櫻花預測，日本最早的櫻花將在1月底～2月初從沖繩登場，接著大約在3月中、下旬開始在九州和本州綻放。以往你都去哪裡賞櫻？京都、東京還是大阪？這次要不前往中部地區看看那些以城跡為背景的賞櫻名所？名古屋城在3月底~4月初舉辦春季，松本城以日本最古老的五重六層天守為背景，高遠城址公園有1,500株櫻花滿開，上田城跡公園則在城堡和四周種有超過1,000株櫻樹，新潟縣的高田城址「全球五大花之絕景」，吸引百萬人前來賞櫻。

高遠城跡公園內的櫻花令人目不暇給（Image Source : Getty Creative）

【日本中部城跡賞櫻名所推薦】

＊愛知縣・名古屋城

＊長野縣・松本城

＊長野縣・高遠城址公園

＊長野縣・上田城跡公園

＊新潟縣・高田城址

【內容】

＊愛知縣・名古屋城

名古屋城是名古屋最具代表性的景點（Image Source : Getty Creative）

名古屋市是愛知縣的首府與第一大城，它是日本戰國三傑織田信長和豐臣秀吉的出生地，圓形市徽中的「八」字，正是源自於江戶時代的尾張德川家印記「丸八印」，大約在距今400年前，德川家康下令興建名古屋城，將原本尾張國的中心從清州城搬到了這裡。名古屋城如今也成為這座城市最具代表性的景點。

大天守宏偉的屹立於石砌地基上（Image Source : Getty Creative）

別號「金城」或「金鯱城」，名古屋城是江戶時代初期日本規模最大的城郭，與兵庫縣的姬路城、熊本縣的熊本城並列為日本三大名城，而它的前身是織田氏居住的古野城——1532年，織田信秀打敗了最初建造城堡的今川氏親成了新的主人，後來還把它讓給了織田信長。後來織田信長移居清州城，原本的古野城遭到了拆除。

名古屋城春天是一處知名賞櫻勝地（Image Source : Getty Creative）

1609年德川家康下令建造新的城堡開始，逐漸勾勒出擁有正門、大小天守、御殿、櫓、隅櫓等建築的名古屋城。然而強烈地震和二次大戰的大空襲，許多重要建築不是被震倒就是燒毀，昔日遺跡只剩下三道門、三個櫓、二丸庭園被保留下來。如今城堡範圍稱為名城公園，形狀類似正方形的本丸重建於1959年，西面設有天守，其餘三面則為隅櫓。

盛開於名古屋城中的櫻花樹（Image Source : Getty Creative）

大天守原為五層五階層塔型結構，高55.6公尺，在被燒夷彈摧毀後如今保留原貌但改採鋼筋重建，端坐於屋脊上的一對雌雄金鯱（金虎鯨），是名古屋的一大象徵！當初和天守一起落成於1612年的金鯱，使用超過215公斤的純金打造，高2.74公尺，後來在二次大戰空襲中受損，今日看到的是大阪造幣局復原後的成果。

位於名古屋城正門旁的金鯱橫丁（Image Source : Getty Creative）

這座城堡除了本身值得一探，到了春天櫻花盛開時，更是美不勝收。城堡周圍種植有約1,000株、包括染井吉野櫻和垂枝櫻等多達10種的櫻花，讓它成為賞櫻熱點。每年3月下旬到4月上旬舉辦的春祭，除了可以在金鯱橫丁品嚐包括鰻魚飯三吃和味增味噌麵名古屋等在地美食之外，還可以體驗傳統日本遊戲，入夜後還能欣賞夜櫻，感受點燈後的春日浪漫～

＊長野縣・松本城

塗上黑漆的松本城顯得更加與眾不同（Image Source : Getty Creative）

坐落於長野縣中央偏西的松本市，由昔日以松本城為中心的城下町發展而來，這座城市的歷史非常悠久，曾經發現3,000年前和彌生時代的遺跡。西元14世紀的南北朝時期，甲斐源氏一族的小笠原貞宗成為松本的統治者，開始在當地興建城郭。小笠原氏的家臣島立氏則興建了今日松本城的前身深志城。

圖片＝9

獨特的五重六階天守是松本城的象徵（Image Source : Getty Creative）

後來松本曾經一度成為武田信玄氏族的領地，直到小笠原後代在德川家康的幫助下奪回深志城，才改名為松本城。與一般日本城堡的顏色不同，塗上黑漆的松本城感覺更加雄偉。它擁有5個屋頂和6層樓的五重六階天守，是日本現存同類建築中最古老的一座！而它由不同時代建築構成的複合連結式天守，更是日本獨一無二的設計。

櫻花的粉、天空的藍、城堡的黑形成強烈對比（Image Source : Getty Creative）

全日本只有12座城堡保存了戰國至江戶時代的現存天守，其中5座被指定為國寶，松本城就是其中之一！不只如此，它還是現存天守中唯一蓋在平地上的平城，也因此可以看見松本城四周圍繞著三道護城河加以防禦。至於它漆黑的外觀，也是因為當時正值戰亂，堅固、簡樸的考量更勝於華美的裝飾。

紅色的埋橋和美麗的倒影，都是松本城的名景。（Image Source : Getty Creative）

除了松本城本身值得參觀，城中還有一處人氣景點——位於西側的埋橋，鮮紅色的橋身與後方的黑色城堡，形成強烈的對比。城堡的倒影也是一絕，除黑色外，部分區域漆上白色，黑白相間的倒影，特別是入夜後打上燈光，更是令人驚艷～

打上燈光的護城河夜櫻美的如詩如畫（Image Source : Getty Creative）

四季展現不同風情的松本城，每年4月上旬～中旬櫻花開始綻放之際，吸引許多人慕名而來。除了城堡在櫻花陪襯下分外迷人，入夜後還有「夜櫻會」登場，本之丸庭園開放免費參觀，天守前還附設有茶席和音樂表演等。不能錯過的還有外護城河，夜間點燈後氣氛變得異常夢幻⋯⋯

＊長野縣・高遠城址公園

圖片＝13

高遠城址公園是長野縣的賞櫻名所之一（Image Source : Getty Creative）

天龍川流經的伊那市位於長野縣的南部，這座城市的東西兩側，分別聳立著「南阿爾北斯」的赤石山脈，以及「中央阿爾卑斯」的木曾山脈。高遠城曾坐落在伊那谷中部的一座小山丘上，一度占據著控制信濃南部的關鍵位置。城堡俯瞰著兩條河川的交匯處，它們形成了一道天然的屏障，並且與深壕溝、土築城牆和同心圓狀石牆等，一同形成防禦工事。

圖片＝14

昔日的城堡遺址，如今成為知名的賞櫻勝地。（Image Source : Getty Creative）

高遠城興建於16世紀，之前此地聳立著一座建造日期不詳的防禦工事。在武田信玄的統治下，這座城堡按照當時的軍事設計規範徹底重建，布局出自軍事戰略家之手。而這裡也是1572年武田信玄展開最後一場「西上作戰」的據點，這場戰役扭轉了武田氏的命運，最終病逝於回師途中的武田信玄，家族從此由盛轉衰⋯⋯

圖片＝15

站在橋上，可以以更近的距離欣賞櫻花。（Image Source : Getty Creative）

又稱為「兜山城」的高遠城後來幾經轉手，在明治維新下因廢除藩制，城堡遭到拆除，城門還被捐贈給附近的寺廟或出售給私人，這片遺址最後以公園的方式對所有人開放。高遠城址公園內種植大約1,500株櫻花，每到春天櫻花盛開之際，將整片山頭暈染成一片粉紅，是知名的「日本百大櫻花名所」之一。

圖片＝16

高遠城址公園種植了大約1,500株櫻花樹（Image Source : Getty Creative）

這些櫻花大多種植於19世紀末，其中最古老的櫻花樹，據說已有140多年的樹齡。每年4月時，高遠城址公園會舉辦櫻花祭，吸引許多人前來野餐，公園內還有販售烤肉串、章魚燒和炒麵等小吃的攤位，讓大家同時大飽眼福和口福，入夜後也會為櫻花樹點燈。櫻花滿開時特別熱鬧，人們趨之若鶩，因此想搶好位子的人，記得早點到！

＊長野縣・上田城跡公園

圖片＝17

上田城後來部分經過重建，此為城門。（Image Source : Getty Creative）

因為坐落於信濃川支流尼淵附近，因此上田城又被稱為「尼淵城」。位於今日長野縣東部上田市，在今日千曲川右岸的舊市區，是戰國時代真田氏建造的上田城城下町。1583年，真田氏在一座小山丘上修築了上田城，並利用這條支流形成護城河，當時德川家康也曾在協助他建城。

圖片＝18

上田城是知名的歷史舞臺，曾上演多次重要戰役。（Image Source : Getty Creative）

不過頻繁轉換陣營的真田，後來和德川家康之間反目成仇，德川不只攻打上田城，真田也修改了建築結構，將城牆從北方改為對抗德川的東方⋯⋯最後在1601年，這個第一次、第二次上田城之戰的戰場，在關原之戰後、德川幕府建立時，遭到德川家部分拆毀，臣服於德川的真田也被剝奪了領地！

圖片＝19

以傳統建築為背景，賞櫻同時也能欣賞建築之美。（Image Source : Getty Creative）

後來上田城曾經在1628年起被部分重建，不過同樣在明治維新後被大規模拆毀，只保存了石砌城牆與一座櫓，部分建築被遷到城外，原址搖身一變成了公園，裡頭還設立了兩座神社。所幸在1949年時將原本遷址的兩座櫓重新安置於上田城內，1990年代更重建了東門，才讓這座兩度以寡敵眾、擊退德川軍而聲名大噪的城堡，重現於眾人眼前。

圖片＝20

春天時，整個上田城跡公園壯觀的櫻花美景（Image Source : Getty Creative）

上田城跡公園內環境清幽且風景秀麗，非常適合散步，有時還能遇到到處走動的武士，遊客可以與他們合照或欣賞一場比武表演。這裡一年四季舉辦多場活動，包括市集與音樂祭，特別是4月上旬登場的上田城千櫻樹祭典，讓人見識到1,000株櫻花盛開的絕美景致，整個園區成為最佳的「花見」場所～

＊新潟縣・高田城址

圖片＝21

高田城是一座平原城堡（Image Source : Getty Creative）

位於新潟縣西部的上越市，是上越地方的中心都市，在關川和八代川的交匯處有一處小高地，高田城就坐落於此，扼守者日本海和關東地區之間的主要通道。1614年時，這座城堡由德川家康的第六子鬆平忠照建造，並且由他的岳父伊達政宗負責監造，城堡大約歷時4個月後落成，為了節省時間和資源，高田城只有土築城牆，而沒有石砌外牆！

圖片＝22

整座城堡只靠護城河和土牆守護（Image Source : Getty Creative）

此外，這座城堡也沒有天守閣，因此儘管規模龐大，高田城的布局卻十分簡潔，只有三座櫓，防禦工事也僅靠土牆和護城河。這座平原城堡的本丸呈正方形，長220公尺、寬230公尺，南側為二之丸、北側為三之丸，最北側為北之丸，城堡整體長800公尺、寬400公尺。

圖片＝23

高田城沒有天守，而是以三層櫓代替。（Image Source : Getty Creative）

不過鬆平忠照並沒有享受他的新城堡太久，他先是和兄長發生衝突，再加上又不得父親喜愛，因此1616年就被廢黜和遭到囚禁。高田城的主人來來去去，城堡也在1665和1751年的兩次大地震中受損，甚至在1802年被火焚，只有城門和角樓躲過祝融之災。壓倒駱駝最後一根稻草，是1870年的另一場大火，重建後的宮殿和三層櫓再次化為灰燼⋯⋯

圖片＝24

高田城和周圍種植有多達4,000株的櫻花樹（Image Source : Getty Creative）

1872年時，明治政府將剩餘的城堡遺跡完全拆除，就連護城河都被填平，城堡東半部土地成為學校！二戰後，城池中唯一剩下的西半部被闢為花園，種下了超過4,000株的櫻花樹。直到1993年，上越市根據舊圖紙重建了高田城的櫓，並且修復護城河和土質城牆，讓這處遺跡再度恢復了過往的面貌。

圖片＝25

沿著櫻花之路散步前進，欣賞護城河裡的美麗倒影。（Image Source : Getty Creative）

不只如此，春天時它更綻放著廣闊的粉紅色花海，CNN曾將這處日本三大夜櫻景點之一的城址，選為全世界五大花之絕景！每年都吸引超過100萬名遊客參與，除了一望無際的櫻花花海，城址內還會點燃3,000盞燈籠，每晚被燈光照亮的「櫻花之道」，漫步其中邊欣賞倒映於護城河中色彩繽紛的景致，讓人流連忘返～

文字／Iris PENG