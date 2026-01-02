日本主播＋企業社長同步開講 義守應日系打造跨國職場模擬課

▲寒假不放空，面試來練功-課後大合影。

義守大學應用日語系寒假職場課程 翻轉學習實戰日本企業經驗

【記者 王苡蘋／高雄 報導】寒假即將到來，義守大學應用日語學系（以下簡稱應日系）關注學生課外學習與職涯發展需求，特別推出「企業理解與職場溝通」專題課程，邀請日本鹿兒島電視台主播齋藤晶子親授，帶領學生進行高度貼近實務的職場模擬演練。

▲義守大學應日系安排日本鹿兒島電視台主播齋藤晶子，到校為學生們分享面試自介心得。

課程結合齋藤主播多年媒體與企業溝通經驗，分享日本企業文化對應對進退、表達邏輯與專業態度的細膩要求，並透過即時互動與情境引導，協助學生理解如何建立「被看見的專業」，將日語能力轉化為職場競爭力。課程中還融入賓果互動遊戲，將面試流程轉化為可反覆練習的學習場域，學生在笑聲中累積膽量，實際演練未來職場場景。

廣告 廣告

▲日本鹿兒島電視台主播齋藤晶子(左一)與本校應日系學生合影

活動當天更安排特別彩蛋，連線邀請鹿兒島ALLIQ企業代表取締役社長濵田龍太郎與學生互動。ALLIQ員工總數2,949人，來自10個國家，其中65位為外國專業人才，呈現高度國際化的企業面貌。透過第一線企業領導者分享，學生對跨國職涯與未來就業方向有更深認識。台日經貿文化交流協會理事長張瑞雄亦親臨現場，分享產業趨勢與國際職場觀察，與學生進行深度交流。

▲寒假不放空，面試來練功- 課後學生合影。

義守大學應日系長期以日語教育為基礎，結合實務導向，培養學生在日語教學、觀光導遊、商業秘書、會展事務等多元職涯場域的應用能力。系友已成功進入台積電、UNIQLO及日本IT企業等國際組織，展現教學成果與產業接軌成效。課程設計以日本人文、社會與產業脈絡為主軸，結合多媒體與數位教學工具，並串聯校內日本研究中心資源，培養學生跨文化溝通與國際競爭力。

▲寒假不放空，面試來練功-義守大學應日系邀請日本主播日本鹿兒島電視台主播齋藤晶子(講者)。

應日系希望透過持續邀請國際與產業貴賓走進校園，提供最新產業視角與國際交流機會，協助學生提前了解職場，將寒假轉化為累積實務經驗與提升職涯競爭力的重要關鍵期。（圖╱義守大學提供）