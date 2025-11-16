日本九州櫻島火山清晨噴發 噴煙高達4400公尺 鹿兒島宮崎發布降灰警報
日本九州櫻島火山（Sakurajima）今天（16日）清晨噴發，日本氣象廳表示，大量的火山灰和煙霧直竄至4400公尺天際，當局發布降灰警報。
日本氣象廳表示，日本頂級活躍的櫻島火山今天在天色未亮前噴發。雖然火山所在地鹿兒島官員表示，目前尚未傳出災情，但氣象廳預測，隨著火山多次噴發，鹿兒島及鄰近的宮崎縣部分地區將出現降灰現象。
氣象廳提醒，「預計可能中度降灰的地區，須採取防護措施，例如使用雨傘或口罩，同時駕車務必減速慢行，以策安全。」
日本火山警戒等級有5級，目前列第3等級，禁止民眾進入火山周邊區域。
根據日媒《南日本放送》報導，日本氣象廳資料顯示，櫻島南岳山頂火口於16日凌晨0時57分發生爆炸性噴發，這是自去年10月以來噴煙高度首次突破4000公尺。本次噴發為今年第148次，現場觀測到明顯的空氣振動現象。隨後火山活動持續，上午8時50分再度噴發，噴煙高度約2500公尺。
