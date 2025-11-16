日本九州櫻島火山清晨噴發 噴煙高達4400公尺 鹿兒島宮崎發布降灰警報

明天天氣如何？ 週一清晨，東北季風南下，北部東北部會轉為陰陣雨天氣，氣溫從早一路下滑。中南部及東南部天氣沒太多變化，還是晴時多雲，氣溫也會逐漸下滑。 這波進入秋冬以來最強的冷空氣，週一各地低溫大概19-23度，到了週二晚間，北部東北部低溫剩下17度，中南部低溫17-19度。東南部低溫在20度上下。週三晚間，北部東北部低溫15-16度，中南部低溫16-18度，東南部低溫20度左右。要到週四以後，冷空氣減弱，各地低溫才會以每天一度的速度回升。高溫部分，北部東北部週四前高溫17-18度，中南部高溫大概還有21-24度。 這波冷空氣水氣多，北部東北部都會是陰雨天氣，感受起來比較溼冷，而且要濕冷到週四。中南部地區較不受水氣影響，都維持晴時多雲天氣，但日夜溫差稍大。要多注意保暖，不要感冒著涼。 以上氣象由 天氣風險 / 廖于霆 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 20 小時前