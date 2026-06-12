日本九州自駕遊見4漢字要注意 內行人勸改道

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（示意圖／Pexels）

去日本玩自駕旅遊盛行，但開車時若看不懂當地特有的交通告示，恐怕會陷入進退兩難的尷尬狀況。長年定居台灣的日本作家下坂泰生近日指出，若在九州地區自駕看到「離合困難」的漢字警示牌，務必提高警覺，因為這代表前方道路非常狹窄、難以會車，建議駕駛人提早改道，以免受困。

下坂泰生10日在臉書粉絲團「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人」發文指出，若台灣民眾到日本九州自駕旅遊，必須認識「離合困難」這個告示牌標語。下坂泰生解釋，這是在九州地區的特殊方言；在當地的交通語境中，「離合」指的並非手排車的離合器，而是分離與結合的意思，延伸意指兩輛車交會、遠離的「會車」過程。

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所以「離合困難」即代表前方路段將會縮減，狹窄到連兩車擦身而過都極為不易，因此下坂泰生建議，台灣民眾在九州看到這個交通標示，可以考慮換其他路行駛。

這項冷門卻實用的資訊曝光後，底下引發不少台灣網友留言，過去看到這告示牌還以為是前方路況太差、容易傷車子的「離合器」，甚至有人笑稱「以為當地人都愛開手排車」，直到實際開進去才發現路超窄。也有曾去過四國等地區的旅客感嘆，許多偏鄉小路連告示牌都沒有，開起來更加困擾。

留言區也有熱心網友補充，如果台灣旅客在九州自駕時對自身技術沒把握，看到該標語最好直接換路行駛。此外，雖然「離合」兩字容易讓人誤解，但日本交通標誌通常會配有與台灣相同的「道路變狹窄」圖示，外國遊客開車時只要多加留意圖樣與漢字警告，就能有效避免誤入狹隘小路的危機。

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