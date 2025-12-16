日本九州豪斯登堡 大展白銀世界



白銀世界：閃耀純白光芒的「德姆特倫高塔」是今年全新裝飾

【旅遊經 洪書瑱報導】

位於日本九州，以「憧憬的異世界」著名的長崎主題樂園度假區「豪斯登堡」冬季限定活動將登場，於 明(2026) 年 1 月 10 日(六)至 2026 年 2 月26 日(四)舉辦「白銀世界 華麗終章」，除了四季活動外，全新的娛表演與遊樂設施也陸續登場。其中，今(2025)年 6 月開幕的「Miffy 夢幻小鎮」為首，「天際巡航」、「深海任務 Xsense Ride」、花卉、彩燈等多元內容令人樂在其中。在今年冬天再展新風情，加入「白銀世界」與「九州風味～冬季極品海鮮饗宴～」，以整片「純白」彩燈包覆園區的美景，讓2019 年登場的「白銀世界」展現迷人的風采，值得一提的是──今天冬天是最後一次舉辦「銀白世界」，園方表示，這場限定的白銀世界，將以前所未有的演出與規模，來展現最耀眼的光芒。



廣告 廣告

今年豪斯登堡參與「International Illumination Award 2025(國際彩燈大賞 2025)」，於 2025年 11 月 11 日(二)公布得獎名單，豪斯登堡獲得連續 13 年日本第一的殊榮，今年活動中，將以榮獲日本第一的彩燈裝飾為基礎，追加全新內容，且大幅度升級活動規模，帶來全新的表演。此外，為了邀請國際旅遊品味九州，同步規劃了當地美味，推出海鮮的美食活動──「九州風味～冬季極品海鮮饗宴～」，食材包含：九十九島、絲島的牡蠣等九州海產，以豪斯登堡風格呈現，帶來冬季獨有的美味，藉有銀白世界的冬季，呈現感人心弦的光影表演與冬季限定海味，交織出溫暖人心的時光。為此，為遊客蒐羅豪斯登堡冬季「銀白世界」活動三大特色！

※.連續13年榮獲日本第一，豪斯登堡以全新的演出及規劃，大展冬日銀白世界之美







白銀世界：德姆特倫高塔





豪斯斯登堡彩燈已連續 13 年榮獲日本第一，今年冬天將再次升級。105 公尺高的地標「德姆特倫高塔」閃耀著純白的光芒，與從天而降的點點燈光相映襯，豐富多彩的效果十分迷人，而且照耀著整個園區的全新演出。深受好評的歐洲街景變身為銀白世界的震撼景色，再加入純白的閃爍光輝，營造像是出空中灑落光點的夢幻景致。搭配上漂亮到令人難忘的「Shower of Lights」、被光芒層層包圍的「光之極光花園」與德姆特倫高塔的新景色。這些光雕與現場演唱、演奏同步呈現，帶來前所未有的感動體驗。豪斯登堡獨有的光之世界隨著季節展現不同彩燈魅力。在園區各處皆可眺望到的德姆特倫高塔，可做為背景與喜愛的景點一同入鏡，推薦必拍一張與白天截然不同的夢幻夜景。在最後的「白銀世界」中，將以前所未有的規模與美感，留下最美的瞬間。

※.夢幻般的純白街景，與冬天夜空綻放的大型花火







白銀世界 華麗終章煙火

活動期間，還有 8 天限定美景不能錯過，那就是大型煙火絕景。今年將以「白銀世界 華麗終章煙火」來呈現！在白色芒包圍的歐洲街景、閃耀純白光輝的德姆特倫高塔，以及日本最大規模的音樂水舞秀交織出來的夢幻空間中，邀您來欣賞冬季夜空綻放的如詩如畫煙火。舉辦日期，分別在2026 年 2 月 6 日(五)、7 日(六)、8 日(日)、 14 日(六)、15 日(日)、21 日(六)、22 日(日)、23 日(一・國定假日)，活動日期的時間為20:45～20:54，另，今年並無販售煙火特別觀賞席。

※.品嚐九州當地冬季海鮮美味：





「九州風味～冬季極品海鮮饗宴～」

豪斯登堡於明(2026) 年 1 月 10 日(六)至 2 月 23 日(一)期間，將舉辦可品味九州海產的九州風味～冬季極品海鮮饗宴～」。邀遊客遠離日常空間，在歐洲街景與穿梭其中的運河風景中，大啖九州自豪的九十九島、絲島、小長井牡蠣等海鮮，享受九州自豪的冬季美味帶來的奢華美食體驗。遊客可在寒冷的季節裡，圍著溫暖的炭火烤牡蠣，是冬天中特別的享受。炭火慢烤後的牡蠣味道更加濃厚，天氣越冷越美味。在蒸氣與香氣環繞下，與重要的人一起共度身心都暖呼呼的時光。此外，豪斯登堡餐廳主廚還打造的特色料理，而且可以餐酒搭配，品嚐最極致的美食饗宴，尤其九州產日本酒與燒酒種類眾多，絕佳的組合讓人從胃裡暖到心裡，是寒冷季節中最幸福的時光。白天享受美食、夜晚欣賞彩燈美景，打造一整天都盡興的奢侈冬之旅。









3種牡蠣風味比一比







鰤魚下巴・扇貝・蠑螺





提醒您，飲酒過量有礙身體健康

以上圖片：豪斯登堡提供