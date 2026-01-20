日本也在抓俄諜！ 工具機廠員工遭移送法辦

俄國的自殺無人機生產線。翻攝X



俄烏戰爭爆發後日本加入西方對俄制裁的陣營，使俄國更難取得精密的工具機等軍事工業所需設備。日本富士新聞網週二（20日）報導，俄羅斯駐日本的一名通商代表處職員，行賄一名日本工具機商社的職員，意圖非法取得營業機密。俄方人員已經逃離，日本職員遭移送檢方起訴偵辦。

報導說，此案在近日函送偵辦，遭函送人員分別為一名曾任職於俄羅斯聯邦駐日通商代表部的30多歲男性前職員，以及一名曾任職於東京首都圈某工具機製造商的30多歲男性前員工。

廣告 廣告

日方認為，該名俄國男子實際上是俄國情報機關「對外情報局」（SVR）的間諜。他涉嫌在2024年11月及2025年2月，從該工具機廠商的員工處，非法取得屬於營業秘密的新產品構想。

調查相關人士透露，該俄國男子最初是埋伏在該工具機公司附近的路上，以「請幫忙指路」為由向該員工搭訕，隨後再以「想當面答謝」為由進一步接近。兩人自此開始定期於東京首都圈的餐廳見面。據信，該男子先後支付了總計70萬日圓（約14萬台幣）給該名前員工，以換取非法資訊。

日本警視廳曾於本月9日透過俄國大使館要求該男子投案，但該男子並未理會，目前已逃回俄國。警方沒有透露遭指控兩人是否認罪。

由於這家工具機公司擁有可轉為軍事用途的技術，警視廳表示，據信俄方鎖定的是軍事相關情資，不過「我們認為已在資訊外洩前成功防堵」。

更多太報報導

更新／俄國船跨年破壞海纜 芬蘭登船查扣調查

國際油價邁向五年最慘跌幅 俄國經濟內傷

音速十倍 俄國宣布榛樹飛彈在白俄羅斯投入服役