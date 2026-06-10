日本也有「體邪」！ 自行車協會代表理事詐騙3000日圓、協會遭到註銷

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日本是自行車使用率非常高的國家，圖為日本警察宣導騎自行車要戴安全帽。截自日本警視廳



推廣騎行自行車運動的日本自行車協會（JCA）鬧出高層詐騙的醜聞，日本警視廳在週三（10日）宣布，JCA代表理事長與同夥涉嫌利用JCA的公益財團法人信用，向熟人詐騙現金3000萬日圓，已遭詐欺罪嫌逮捕。警視廳目前尚未透露兩名嫌犯是否認罪，但日本內閣府已經宣布撤銷JCA的公益財團法人地位。

《朝日新聞》報導說，根據日本警方暴力團對策課透露，被逮捕的兩名嫌犯分別是JCA代表理事長澤惠一（77 歲，居住於東京都江東區），以及專利權租賃公司「SEKO技研」（位於大阪市生野區）的代表董事長友榮機（60歲，居住於大阪市東住吉區）。

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兩人涉嫌在2023年5月至6月期間，向居住在鹿兒島縣、現年70多歲的某公司董事男性等人謊稱：「JCA將以100億日圓購買SEKO技研所擁有的13項專利權」、「為了將這些專利整合為一項，申請專利需要3000萬日圓的手續費。如果能借給我們，之後將以投資名義奉還6億日圓」，以此詐得總計3000萬日圓的借款。

警方指控，兩名嫌犯使用了JCA的團體名稱與印章，偽造了記載JCA將以100億日圓購買專利的「承諾書」等文件。隨後由長友榮機將文件出示給受害男性，使其深信JCA確實會進行收購。

根據日本內閣府網站公告，涉案的日本自行車協會（JCA），已在週一（8日）遭到撤銷公益財團法人的資格。目前該組織的網站處於「錯誤404無法連線」狀態。

依照日文維基百科記載，日本自行車協會是在戰後的1954年由民間志願者成立，推廣自行車運動，之後在1964年獲得文部大臣認可成為公益財團法人。之後又與日本的自行車機械產業合作，成為通商產業省與文部省共管的公益組織。總部位於新宿御苑旁邊，是相當精華的地帶。

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