日本也有「體邪」！ 自行車協會代表理事詐騙3000日圓、協會遭到註銷
推廣騎行自行車運動的日本自行車協會（JCA）鬧出高層詐騙的醜聞，日本警視廳在週三（10日）宣布，JCA代表理事長與同夥涉嫌利用JCA的公益財團法人信用，向熟人詐騙現金3000萬日圓，已遭詐欺罪嫌逮捕。警視廳目前尚未透露兩名嫌犯是否認罪，但日本內閣府已經宣布撤銷JCA的公益財團法人地位。
《朝日新聞》報導說，根據日本警方暴力團對策課透露，被逮捕的兩名嫌犯分別是JCA代表理事長澤惠一（77 歲，居住於東京都江東區），以及專利權租賃公司「SEKO技研」（位於大阪市生野區）的代表董事長友榮機（60歲，居住於大阪市東住吉區）。
兩人涉嫌在2023年5月至6月期間，向居住在鹿兒島縣、現年70多歲的某公司董事男性等人謊稱：「JCA將以100億日圓購買SEKO技研所擁有的13項專利權」、「為了將這些專利整合為一項，申請專利需要3000萬日圓的手續費。如果能借給我們，之後將以投資名義奉還6億日圓」，以此詐得總計3000萬日圓的借款。
警方指控，兩名嫌犯使用了JCA的團體名稱與印章，偽造了記載JCA將以100億日圓購買專利的「承諾書」等文件。隨後由長友榮機將文件出示給受害男性，使其深信JCA確實會進行收購。
根據日本內閣府網站公告，涉案的日本自行車協會（JCA），已在週一（8日）遭到撤銷公益財團法人的資格。目前該組織的網站處於「錯誤404無法連線」狀態。
依照日文維基百科記載，日本自行車協會是在戰後的1954年由民間志願者成立，推廣自行車運動，之後在1964年獲得文部大臣認可成為公益財團法人。之後又與日本的自行車機械產業合作，成為通商產業省與文部省共管的公益組織。總部位於新宿御苑旁邊，是相當精華的地帶。
更多太報報導
太威！Faker入選《時代雜誌》體壇百大人物 比肩梅西、大谷翔平
復古球鞋太夯！ 亞瑟士「鬼塚虎」將分拆獨立成子公司
求刑12年6月！高金素梅3姊弟起訴 聯手心腹詐787萬助理費 貪污惡狀全曝光
其他人也在看
傅子純生前自行同意插管 妻子哽咽曝「真正死因」：以為只是不舒服
傅子純7日病逝，享年46歲，靈堂不對外開放，僅供家屬至親好友弔唁。10日下午，傅子純妻子Corrinna在工作人員的攙扶下，哽咽接受媒體訪問，透露傅子純真正死因，並回憶當時身體不適前往急診，醫生詢問其插管意願，他是自行點頭同意，沒想到這一去就再也沒有回來。
母親節家電買氣助攻 momo富邦媒5月營收達近90億元 年增4%
電商龍頭momo富邦媒（8454）今（10）日公布5月合併營收89.9億元，年增4.1%；累計前5月營收達438.6億元，年增約15%，主要受惠母親節年度消費旺季帶動。不過，面對酷澎（Coupang）等跨境電商持續擴張，市場也關注即將登場的618年中慶檔期，能否進一步挹注下半年成長動能。
台灣21歲新星終於開轟！陽柏翔二軍雙安打出本季第一轟單場3打點
體育中心／綜合報導效力於日本職棒東北樂天金鷲隊二軍的21歲台灣選手陽柏翔，今天在對養樂多的比賽展現驚人的打擊爆發力，他打出個人本季第一支全壘打，更繳出單場雙安、3分打點的亮眼成績單，
台積電明除息 大盤估約蒸發48點
台積電（2330）明（10）日除息，每股配發現金股利6元，加權股價指數也會在一開盤就先「蒸發」49點。
台北天坑畫面曝！北市副市長急奔現場
[NOWNEWS今日新聞]台北市今（10）日出現天坑，造成鄰近變電箱位移倒塌，台北市副市長張溫德連忙前往現場掌握情況，表示目前坑的範圍約5米乘以5米乘以2米，由於旁邊是公辦都更的基地，所以會一併檢視，...
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
青棒》大溪雙王牌震撼旅外市場！林珺希加盟海盜 賴謙凡傳洋基搶人
美國職棒再傳台灣青棒好消息。匹茲堡海盜隊美國時間9日宣布，以小聯盟合約簽下桃園市大溪高中18歲投手林
非常泰天母店「九層塔」農藥超標！四氯異苯腈逾標準10倍
臺北市政府衛生局公布115年4月生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，47件受檢產品中有5件不符規定，不合格率達10.6%，不合格品項涵蓋九層塔、豌豆、紅鳳菜及香菜，各檢出1至4項農藥殘留超標，相關產品均已命令下架。
《鬼武者》新作試玩破百萬下載被嫌「太簡單」，製作人親自回應
在最近剛結束的PlayStation線上發表會「State of Play」上，Capcom 的《鬼武者：劍之道（Onimusha: Way Of The Sword）》終於確認將在 9 月 25 日正式推出，並且同步開放試玩版。結果這款大作果然引起了玩家興趣，短短一週內試玩版下載就破百萬。不過，許多玩家也都覺得《鬼武者：劍之道》的試玩版太簡單了，讓製作人脇章人正面回應，「請放心，正式版的戰鬥會更艱辛！」
差21歲不行？新動畫「大叔配年輕女店員」引歐美觀眾不滿，網拿現實打臉
《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫預計 7 月開播，但日本 Abema 等平台已經先行開播。其中劇中男女主角 45 歲社畜大叔「佐佐木」與 24 歲超市女店員「山田」（另一個身分田山），兩人之間相差 21 歲的「忘年之戀」設定，引起西方社群討論。
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
Faker在台灣社群成「省錢代名詞」？破億年薪卻過著「5000元生活」的傳奇
Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「FAKER」的答案。
南市府公布酒駕累犯竟是"AI"? 交通裁決處坦承疏失
南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導台南市政府定期公布酒駕累犯照片，沒想到卻被抓包，疑似用AI生圖。背景的檳榔攤不只字體全崩壞，甚至還憑空長出"美金"。遭批根本是畫蛇添足、本末倒置。對此，交通局裁決中心坦承疏失，以後會謹慎處理。
早料鄭朝方選竹縣！黃國昌：藍白鐵三角守城
[NOWNEWS今日新聞]民進黨預計今（10）日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，2026新竹選戰提前升溫。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時坦言，鄭朝方將是強勁對手，藍白陣營都必須嚴陣以待，並主張由新竹...
「三重」台語發音引戰！李四川一句話反殺
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進...
江怡臻不拚連任另有布局？李四川親曝下一步
[NOWNEWS今日新聞]國民黨發言人、新北市議員江怡臻9日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，這讓外界開始揣測，她是否在為2028年立委選戰提前布局？也有人好奇，江怡臻是否會加入李...
鄭麗文演講細節曝！他點評：高自信、缺內容
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，行程涵蓋多場智庫與閉門會談，其中僅一場在紐約曼哈頓的公開活動對外開放。參與現場的「USTaiwanWatch：美國台灣觀測站」成員指出，鄭麗文在...
好市多掀掃貨潮！Honeywell特價7000元有找
[NOWNEWS今日新聞]好市多驚見民眾「狂搬」空氣清淨機！近期美式賣場好市多釋出的優惠資訊中，知名品牌Honeywell熱銷機型「HPA5350WTWV1淨味空氣清淨機」驚見年中首殺折扣，以$699...