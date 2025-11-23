日本也要效率！高市早苗檢討財政問題 最快下週成立仿效「美國DOGE」辦公室

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

日本首相高市早苗內閣最快將於下週成立以川普政府「政府效率部」（DOGE）為藍本的專責辦公室，全面檢討國內龐大的補助金與稅收減免政策；藉此落實高市早苗競選時承諾的「負責任支出」政見。

高市早苗政府可能在下周成立類似美國「政府效率部的辦公室。（圖/高市早苗IG）

根據《日經新聞》報導，高市早苗的這項政見將由財務大臣片山皋月主導，他將率領旗下約30人的團隊與與財務省預算與稅務局等機關緊密合作，審查價值數百億美元的政府支出項目，包括稅收優惠與各類補貼。第一次會議預計在下月初舉行，並於明年正式啟動。此舉也呼應執政聯盟日本維新會長期推動之廢除政策性減稅的主張。

新的辦公室將聚焦兩大主要問題：

1.政策性減稅：根據財務省統計，2023年度此類政策的總減稅額高達2.9兆日圓。其中，用於鼓勵企業加薪及研發的減稅額就占了1.7兆日圓。批評者指出，這些優惠名單不透明，導致政策效果難以評估，且存在補助重複發放問題。

2.特殊用途政府基金：該辦公室也將檢討疫情期間規模暴增的政府基金。其總規模已從2019年的2.4兆日圓，暴增至2022年底的16.6兆日圓，長久以來因預算擴大、目標不明和未充分運用而受到外界抨擊。

美國總統川普（Donald Trump）二度上台後，曾由全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）主導，成立政府效率部（DOGE）以削減1兆美元的聯邦支出，不過實際成效仍屬未知。

