日本二手PVC模型用超低價賣，店家警告「有臭味」老司機一看全懂了

日本模型二手店上架一件商品，卻因為超直白的店家警告，在社群上引起熱議。這款全新售價高達 22,000 日圓的模型，被店家以約 3 折的破盤價 7,200 日圓拋售，但外盒上卻被店家貼上了一張寫著「有臭味」（臭いあり）警告標籤，讓網友好奇到底是有多臭。

二手 PVC 被特別標記臭味，你還會想買嗎？（示意圖，圖源：Getty Images）

如此直白又不尋常的標籤，很快就吸引了大量網友的目光，好奇這尊模型究竟經歷了什麼。其中就有一些人立刻將其戲稱為「特級咒物」，並以自身的經驗推測，二手 PVC 公仔最常見的異味通常來自於前主人的重度菸味，或者是長時間悶在盒內導致的塑膠與顏料揮發味。

廣告 廣告

然而，由於這款模型屬於美少女機甲系列，不少 ACG 圈的老司機也半開玩笑的提出警告，強烈建議如果有勇者要買回家，第一件事情絕對是先拿 UV 紫外線燈照一下全身，檢查是否有「不明生物痕跡」的殘留。更有人好奇，店家收購時是不是還特別聞了一下。

購買二手動漫周邊雖然能撿到便宜，但商品本身保存狀況的深水區非常多。對於一些資深玩家來說，一旦沾上二手菸或其他異味，後續的清洗和除味過程將會是一場漫長的噩夢。雖然模型以極具吸引力的價格販售，但提醒玩家在撿便宜前，一定要先衡量自己的清理能力和心理陰影面積。