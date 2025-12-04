日本交流協會長隅修三首訪高雄 陳其邁：高雄與日本緊密羈絆真朋友

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本台灣交流協會會長隅修三12月3日首度訪問高雄，偕同日交高雄事務所所長奧正史拜會高雄市長陳其邁，雙方就經貿、產業與教育合作等議題進行熱絡交流，陳其邁指出，高雄與日本是緊密羈絆的真朋友。

隅修三會長曾多次訪台，這回是首次造訪高雄，他提到「很多朋友告訴我，高雄無論是工作或生活，都是首選城市」，他對高雄產業發展與文化活動豐富印象深刻，期盼未來在經貿、教育與產業創新等領域推動更多具體合作，持續深化台日兩國情誼。

陳其邁指出，日本企業是在高雄投資最多的外商，尤其高雄在半導體與產業發展方向與日本高度契合；台日關係長久以來緊密深厚，感謝日本首相高市早苗延續前首相安倍晉三「台灣有事、即日本有事」的理念，以實際行動支持台灣，讓台日關係更加堅實。

高市行政暨國際處長張硯卿表示，高雄與日本台灣交流協會已連續兩年攜手舉辦「台日大港水果祭」，讓更多市民了解日本的豐富物產與城市特色，皆吸引超過10萬人次參與盛會。

此外，高雄與日本城市間的合作成果豐碩，目前已與6座城市締結友好城市，今年也與北九州市簽署合作備忘錄，青森縣陸奧市首次派遣職員進駐高雄，雙方在觀光、教育及物產推廣方面維持緊密互動，深化台日友好情誼。

