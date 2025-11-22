日本京王百貨「台灣祭」開幕苗栗首度走進日本一線百貨跨海交流成果登場日本正式看見苗栗的味道

日本東京京王百貨「台灣祭」昨二十二日在新宿盛大開幕，今年展區中特別亮眼的，是由苗栗縣政府攜手農會打造的「豐味苗栗」展攤，首次正式走入日本一線百貨核心場域，也是今年唯一由縣市政府親自帶隊、帶著農產與農會共同站上國際舞台的參展團隊。開幕不到半天，現場已湧入大量日本民眾，攤位前詢問度與拍照人潮不斷，反應超乎預期。

這場亮相，其實早在六月就種下伏筆。今年六月，在農村發展及水土保持署台中分署協助下，苗栗縣政府前往東京拜會日本通路、商會及農業單位。交流中，日方首次大規模接觸到苗栗的茶品、仙草、芋頭加工品與品牌理念，對產品的乾淨、天然與獨特風味留下深刻印象。返台後，日本商會即主動啟動媒合程序，促成京王百貨向苗栗縣政府發出合作邀請，使這次「台灣祭」成為中央與地方協力推動的跨國行銷成果。

京王百貨店長表示，十分歡迎「豐味苗栗」加入今年活動，並期待未來持續深化合作；台灣駐日代表處農業部蔡淳瑩次長亦指出，日本市場對台灣特色農產需求正快速成長，未來將協助推動台灣產品在日本通路的「常態化上架」，並肯定苗栗縣府在推動地方品牌外銷上的積極度與專業度。

本次展售品項以仙草凍、茶品及多項加工好物為主，開展後即吸引眾多日本民眾停下腳步試飲、詢問，對產品來源與地方故事展現強烈興趣。農業處陳樹義處長表示，現場熱度不只是銷售，而是「農民、社區與土地長年努力，第一次被日本市場清楚看見」（見圖）。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗農產從來不缺實力，但要真正跨越國界，需要縣府在前端開路，也需要中央在背後支持。他說：「這次不是曇花一現，縣府會帶著農會、帶著農民，一步一步把苗栗帶出去，讓世界看見我們的味道與底氣。」

「台灣祭」自十一月二十一日至二十六日於東京新宿京王百貨 B1 辦理。「豐味苗栗」展區以簡約、真實的山城風土為主調，讓日本民眾第一次近距離看見苗栗的質樸魅力，並感受到地方品牌的力量。這場展售不是終點，而是苗栗走向國際市場的關鍵起點今天，日本看見苗栗；明天，讓更多世界看見苗栗。