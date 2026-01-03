日本京都下雪 金閣寺今冬首度被白雪妝點

（中央社東京3日綜合外電報導）受到冬季型態氣壓分布影響，日本京都市昨天起到今天上午，斷斷續續飄下雪花，京都市北區的知名景點金閣寺今冬首度被白雪妝點（日文稱雪化妝）。

「京都新聞」報導，金閣寺屋頂上覆蓋的薄雪，襯托出金閣寺的金色外觀。金閣寺周邊的湖水也映照著雪中金閣，營造出夢幻般的景致。

截至今天上午7時，京都府各地觀測到的積雪量分別為京丹後市峰山地區11公分、南丹市美山町7公分；京都市方面，北區、左京區等洛北地區積雪達1到2公分，但在市中心未觀測到積雪。

氣象廳預測各地今天會持續下雪，截至今晚6時的24小時預期降雪量，分別為北陸地區70公分、近畿地區60公分、關東甲信地區50公分等。

而氣象廳也呼籲民眾留意雪崩、因路面結冰引發的交通事故，以及電線與樹木等積雪所造成的雪害。（編譯：楊惟敬）1150103