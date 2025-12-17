日本京都5車連環車禍 女駕駛衝入對向車道、重傷心肺停止

日本京都市區12月17日下午發生一起連環車禍，共5輛車捲入事故。翻攝日本放送協會



日本京都市區17日下午4點多發生一起連環車禍，一輛車突然衝向對向車道、撞上一輛來車，並波及另3輛車。這起車禍造成3人送醫，其中肇事的40多歲女駕駛心肺停止，事故原因尚待調查。

綜合日媒報導，車禍發生在京都市右京區，距離知名觀光景點「東映太秦映畫村」僅約300公尺。

根據警方及消防隊，當時女駕駛在十字路口突然衝入對向車道，撞上在路口等待號誌的一輛車，並波及後面的3輛車。遭撞上的車輛駕駛為一名60多歲男子，他與女駕駛車上一名女童皆受輕傷，2人送醫時意識清楚。

根據現場照片，事故中的多輛車車頭受損，安全氣囊爆開。

