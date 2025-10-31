日本人來台灣爆買 滿地戰利品曝 網笑翻：夠台
近年越來越多日本人來台灣旅遊，一名日本女網友最近在社群發文表示，前陣子來台灣玩得很開心，並表示去過很多國家，覺得台灣是最棒的。她也曬出擺滿地板的戰利品，包括牛軋糖、乖乖、乾拌麵、醬油等台灣經典食品，另外還有不鏽鋼湯匙、醬油碟、衛生棉等日常用品。照片曝光引發熱議，許多網友笑說「有夠台，懂買」、「平常都是看台灣人買的日本戰利品，第一次看到相反的畫面好有趣。」
原PO日前在Threads發文表示，今年夏天到台灣旅遊，玩得非常開心，她說之前去過很多國家，覺得台灣是最棒的，「我好想再去一次，好好逛逛街。」
原PO貼出照片，只見地上戰利品擺得滿滿滿，仔細看除了一些在景點購買的紀念品外，也有不少伴手禮，像是乾拌麵、滿漢大餐泡麵、牛軋糖、乖乖、醬油、醬油膏等；她也買了不少經典的日常用品，包括涼感衛生棉、台製塑膠盤、醬油碟以及不鏽鋼湯匙。原PO透露，在家煮台式料理，搭配台灣製的餐具，吃起來會更有感覺。
貼文曝光吸引超過152萬人次瀏覽，也引發廣大回響，許多台灣網友笑說，「平常都是看台灣人買的日本戰利品，第一次看到相反的畫面好好玩喔」、「忽然懂日本人看台灣人爆買的心情了」、「好好笑，餐盤有夠台，懂挑」；也有網友驚呼，「我們都是跑去日本買一堆超有質感的餐具，結果日本人竟然來台灣買湯匙？」
