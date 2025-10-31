日本人來台狂掃「1便宜小物」！他曝「神理由」網笑翻

生活中心／張予柔報導



近來日韓遊客掀起一股「台灣感性風潮」，他們不再只追逐名勝古蹟或夜市美食，而是對台灣人日常生活的細節著迷。從有「台灣LV」之稱的茄芷袋到白花油，甚至連早餐店與熱炒店常見的不鏽鋼湯匙、美耐皿餐盤，都成了日本人心中的夢幻戰利品。一名日本網友在Threads分享「台灣戰利品」貼文後，竟讓台灣網友笑翻直呼「第一次看到有人來台灣買湯匙！」。









日本人來台狂掃小吃店「1便宜小物」！他曝「真實原因」網笑翻：真的萬用

有名日本網友在Threads曬出台灣旅遊的戰利品，意外吸引超過7.5萬個人按讚。（圖／翻攝自 Threads ＠minuitsama）

廣告 廣告

這名自稱「我是足愛台灣的歐巴桑」的minuitsama，日前在Threads曬出台灣旅遊收穫，內容包括胡麻油、屏大醬油膏、綠乖乖、涼感衛生棉、茄芷袋、白花油、牛軋糖，甚至還有早餐店鐵湯匙與小吃店醬油碟。貼文曝光後立刻引起熱議，吸引超過7.5萬個讚、近兩千則留言。台灣網友驚呼「那個湯匙連我都不知道去哪買！」、「為什麼不鏽鋼湯匙也能紅？」、「我們跑去日本買質感餐具，日本人竟來台灣買便宜鐵湯匙？」、「盤子碟子太台了，一看就有早餐店味！」。

日本人來台狂掃小吃店「1便宜小物」！他曝「真實原因」網笑翻：真的萬用

其中，小吃店常見的「鐵湯匙」引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自 Threads ＠minuitsama）

面對滿滿留言，minuitsama親自回覆「謝謝大家！我愛台灣！」，更曬出自己在家煮的滷肉飯照片。她笑說，用台灣買的湯匙吃飯，「台灣味會變得更濃厚」，就像能瞬間回到台北小吃攤的感覺。有網友也解釋，台灣湯匙「深淺度剛好」，不像日本的拉麵湯匙太深、西餐湯匙又太淺，「這支湯匙吃飯、喝湯都完美」。不少在日本生活的台灣人也留言認同，「台灣湯匙真的萬用」、「不美但超好用」、「刮苦瓜、刮鹹蛋都靠它」。這股「台灣味」旋風也意外掀起跨國共鳴。minuitsama更在最新貼文中感性寫下「大家總說謝謝你喜歡台灣，但我想說，謝謝台灣太美好了。」一句話感動無數台灣網友，也讓看似平凡的湯匙，成為日台情誼中最具代表性的「小確幸」。





原文出處：日本人來台狂掃小吃店「1便宜小物」！他曝「真實原因」網笑翻：真的萬用

更多民視新聞報導

傅崐萁為花蓮爭取300億！遭酸吃災民血汗：要買多少便當？

粿粿婚變再添新料！王子舊片段「1對話」藏玄機？

八點檔女星看婦產科被認出！粉絲脫口「1句話」她急回應

