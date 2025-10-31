日本人來台「狂買1物」台灣人愣住了！本人親揭用途 台網友笑了

生活中心／陳慈鈴報導

日本人分享從台灣購得的戰利品。（圖／翻攝自Threads @minuitsama）

出國旅遊都會帶不少戰利品回家，有些人還會PO上社群分享。有位日本旅客近日就PO出來台灣旅遊購買的戰利品，其中竟然出現了台灣小吃店的餐具，引發熱議。本人也親自分享購買原因，頓時讓台灣人懂了。

一名日本旅客於《Threads》發文寫道，今年夏天去的台灣真的超級開心！去過很多國家，但台灣是最有趣的！好想再去一次，好好逛街大買特買。接著，貼出自己從台灣買到的戰利品，從圖中可以看到各種伴手禮、白花油、衛生棉、吊飾、玩偶、「台灣LV包」茄芷袋等。其中，最引人注目的台灣小吃店常見的餐盤及餐具。

廣告 廣告

日本人旅客的戰利品中出現了台灣小吃店的餐具，格外引人注意。（圖／翻攝自Threads @minuitsama）

不少台灣網友看到出現台灣餐具後，紛紛表示「我們都跑去日本買一堆超有質感的餐具，結果日本人竟然來台灣買湯匙？！」「忽然理解日本人看我的戰利品照片心情了」、「台灣鐵湯匙真的大家超愛，以後可以拿去國民外交」。

至於原PO為何購買台灣餐具？她貼出以台灣餐具盛裝的自製魯肉飯、水餃後，親自解釋是為了讓她的日式餐桌「看起來更有台灣風格！這讓我對想念台灣的心情稍微好過一點。」

很多台灣網友知道原因後，不禁會心一笑，「原來這個湯匙是用來吃滷肉飯的，身為台灣人一開始看到真的有愣一下」、「這餐具相當道地！」「一大堆台灣的小吃店都是用這種盤子」、「我理解你了，就像我在買了日本的月曆，幻想我在台灣過日本的日子」、「妳真的好可愛，原來我們這麼習以為常的事情，對你來說這麼特別！謝謝妳喜歡台灣喔。」

更多三立新聞網報導

一不小心就犯！帶飛機餐入境台灣「漏1事」 秒噴20萬元

入秋以來最冷！「首度叩關1字頭」時間曝光 回暖等這天

范姜彥豐爆「粿粿婚內出軌王子」 唐綺陽早警告4類人：請繃緊神經

準備領普發一萬！做錯「1事」錢秒沒了 10類人免登記11/12直接入帳

