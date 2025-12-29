日本人冬天來台玩 飯店少1設備秒崩潰 在台日人點頭

台灣氣候與日本差異明顯，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」指出，不少日本旅客冬天來台旅遊時，入住飯店最在意的不是房間大小或硬體設備，而是空調是否具備暖氣功能，由於多數日本人對台灣的印象仍停留在一年四季炎熱，來台只會準備輕薄衣物，一旦遇到氣溫驟降，回到飯店卻發現空調只能吹冷氣，往往會瞬間崩潰。

歐吉桑近日於臉書發文指出，日本多數飯店的空調都具備冷暖功能，冬天提供暖氣更是基本配備，因此對不少日本旅客而言，入住飯店時最在意的並非房間大小或硬體設備，而是空調能否提供暖氣。

廣告 廣告

歐吉桑表示，許多日本人對台灣的印象仍停留在「一年四季都很熱」，因此冬天來台旅遊往往只會準備輕薄衣物，若遇到氣溫驟降，回到飯店卻發現空調只能吹冷氣、無法切換成暖氣，「他們就開始瘋掉，因為我也有一樣的經驗」。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴與討論，有台灣網友指出，台灣寒冷的時間相對短，加上旅宿業考量成本，多半未設置暖氣設備；也有台灣人分享赴日住宿的經驗，表示不太適應日本飯店的暖氣，覺得容易過於乾燥或悶熱，凸顯兩地生活與住宿習慣的差異。

網友紛紛留言表示，「去日本旅遊時最不習慣的就是飯店暖氣，常熱到不行」、「台灣平地冬天短，為了省電與成本，多數旅館不裝暖氣很正常」、「台灣大多時間炎熱，只有冷氣也算合理」。

更多中時新聞網報導

石知田甩學霸標籤 壞到引爆討論

NBA》耶誕鈴聲響 科爾向球隊、格林道歉

剴剴忌日 國家制度崩壞 社工喊政府道歉