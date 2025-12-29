日本人冬天更愛來台灣！日媒曝「2大關鍵原因」一來就回不去

生活中心／游舒婷報導

日本是台灣人愛去的旅遊地，但根據日媒調查，台灣在日本人的心中也有相當高的地位，尤其是冬天的時候日本人更愛來台灣玩，原因是比起日本，台灣冬天較暖和，且物價、食物的CP值也相當高，這些優點都讓日本人對台灣的喜愛度直線上升。

台灣也深受日本人的喜愛。（示意圖／pixabay）

日媒FNN報導，台灣之所以深受日本觀光客的喜愛，食物部分功不可沒。對於日本人而言，台灣隨處可見的小吃滿足了他們的味蕾，傳統早餐豆漿油條，更是他們來台必體驗的環節之一。除此之外，夜市的小吃讓他們的夜晚也相當豐富，報導中更是點名近期在台灣爆紅的甜點「生甜甜圈」，擄獲了日本人的味蕾。

除此之外，由於日本到台灣飛行時間相當近，交通上也算方便。日媒同時也調查了幾處近期備受日本人討論的景點，包括九份老街、台中宮原眼科、大稻埕等等地方，都有著台灣特有的懷舊氛圍，這個特色深得日本人喜愛。

報導中，特別提及了一間入選台灣米其林指南的餐廳，是一間在大稻埕、由日本人開設的牛肉麵餐廳，可以用到相對便宜的價錢品嘗到米其林級的美味，是近期深受日本人喜愛的餐廳。

日媒表示，台灣特有的街頭氛圍，加上相對便宜價廉的食物，都讓日本人對台灣的好感度相當加分，加上冬天溫暖、交通方便等優點，成了日本人旅遊首選。



