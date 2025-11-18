日本人力挺高市早苗對中言論！林修民分析原因：對中國人「在日素質低落」忍無可忍！

日本首相高市早苗日前針對台海問題，表示若台海發生衝突，日本自衛隊可行使「集體自衛權」，引起中國強烈抗議。不過，日本民調近日指出，高市早苗的支持率高達69%，叫10月內閣剛成立時還高，表現出日本民眾對高市內閣滿意現象。對此，科技專欄作家林修民指出，日本人力挺高市對中言論，原因在於日本對中國人在日素質的低落，實在已經忍無可忍。

林修民今（18日）於臉書發文指出，根據日本《朝日新聞》在11月15日與16日兩天，所進行的全國電話民調顯示，「高市早苗內閣的支持率是69%，維持歷代內閣中罕見的高支持率，不支持率則從19%降到17%」。

廣告 廣告

林修民表示，由於高市首相組閣不久，通常蜜月期已過之後支持率都會下降，「但調查的結果，不但沒有下降，反而逆勢上升，顯示的日本民意充分支持首相發言」。他分析，原因在於「日本對中國人在日素質的低落，實在已經忍無可忍」。

林修民指出，根據日本警察廳的資料，外國人在日本人犯罪的比例，「毫無疑問，數十年來一直由中國遙遙領先」。他表示， 日本網友常常反應，每次經過日本的警察局公布的通緝犯，中國人的照片就會一直出現在警察局的門口。

此外，林修民點出，中國2024年整年在日本的觀光消費額約1兆7335億日元（約人民幣812億元），「但如果跟整個2024年度日本的出口總額107兆相比，只有1.5%；只不過1.5 %的能力，也可以吹噓成一副日本人都靠中國人吃飯」。

林修民接續說，中國觀光客在日本的消費力是逐年向下，「因為中國經濟近年來不振，導致在國外的消費越來越少」。林修民指出，根據《中央社》報導，與2019年相比，日圓貶值吸引中國人前往之際，訪日旅客總消費額增長了43%，「但中國旅客人均消費額僅增長30%，遠低於其它國家的旅客增長幅度」。林修民直言，「這種賺不到什麼錢還引來了一大堆社會問題的旅客，難怪會不受日本人的歡迎」。

（圖片來源：林修民臉書、高市早苗臉書）

更多放言報導

黃國昌宣稱「完成北高360」但無繳費報名...林修民諷「原來北高360也是會遭仿冒的品牌」：運動是為了鍛鍊「不是用來政治表演」

黃國昌「北高360」遭疑根本沒報名...林修民指沒號碼參賽「就是竊盜｣：讓參賽者生命安全置於危險當中