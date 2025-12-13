日本人又瘦又長壽！胃癌、胰臟癌卻高的驚人 背後原因曝光

日本人不只長壽、也很瘦，但胃癌、胰臟癌發生率卻不低。怎麼吃才能健康長壽？

6原因日本人吃不胖

世界旅遊作家溫士凱觀察發現，日本人吃不胖有6大原因，包括：用餐分量少、每餐8分飽、愛吃魚、飲食清淡、常喝無糖茶和黑咖啡、通勤距離長需常走路。

營養師劉怡里提到，潤餅是台灣人常吃的麵食之一，近來越式春捲也很受到歡迎，且越式春捲皮的熱量僅4大卡，其中的食材如生菜、蝦子，都很適合減肥、減脂的人。

日本人愛吃重鹹 胃癌比台灣多4倍

不過，家醫科醫師王健宇提到，日本人的胃癌發生率是台灣人的近4倍，推測可能與常吃重鹹、醃漬食物有關；日本秋田縣研究曾發現，飲食中食鹽攝取量少一半，胃癌和腦中風發生率可減少1/3。

劉怡里也說，日本青森縣曾是日本最短命的縣市，原因可能與喝光拉麵湯習慣有關，且泡麵銷售量更是全國第一名。

不過，自從青森縣被貼上「日本最短命縣市」的標籤後，當地政府與居民開始意識到問題的嚴重性，鼓勵民眾少喝拉麵湯，並推動減鈉飲食，青森縣的平均壽命也隨之回升。

劉怡里強調，高鈉飲食確實跟壽命有關，提醒民眾少吃醬、少喝湯，如果食用鈉含量高的麵食，如麵線、意麵、雞絲麵、烏龍麵，就不建議額外加醬汁。

日本人嗜甜、飲酒 胰臟癌世界第3高

王健宇也說，日本人的胰臟癌發生率是世界第3，每年死亡人數達2.8萬人，原因可能與日本人愛吃甜食、飲酒文化有關。

◎ 諮詢專家／溫士凱作家．王健宇醫師．劉怡里營養師

