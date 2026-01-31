日本人只有20％持有護照？日籍男星喊「真的」 網分析真實原因

日本護照擁有超過150個免簽國家，但卻只有2成民眾持有護照。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

日本護照長年被列為全球最強護照之一，免簽國家超過150個，去年是亞洲第2強。不過近日有網友發現，日本只有約2成民眾持有護照，好奇詢問原因，貼文曝光後引發熱議，來台近20年的日籍男星夢多（大谷主水）也在留言區承認，日本真的很少人辦護照。

日前一名網友在Threads發文提問，表示聽到「剛剛聽到一個說法是，日本人只有20%的人有護照」，好奇是真是假，又想知道原因。貼文曝光後引發熱議，累積超過76萬次瀏覽，而來台發展近20年的日籍男星夢多也留言回應，直言「真的」。

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛留言表示「一個是因為日本都玩不完了，一個是因為日本人比較喜歡待在舒適圈」、「日本人更喜歡在國內旅遊，語言上也不會有問題」、「對很多日本人來說，去沖繩或是北海道就是出國了」、「真的，日本人出國是大事，沒有像台灣人這麼愛出國」、「日本導遊：日本人領護照要自己本人去，無法代辦，因此都要請假，他們不愛請假麻煩同事代理。況且消費降級了，出國玩要請年假也要花很多錢」。

還有一名自稱在日本上班的網友解釋，日本人的假很少，且多半認為日本的的觀光產業是亞洲之最，出國多半會選歐美地區，再加上近年日圓表現不佳，導致出國負擔變重，讓日本人出國意願變低。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

人夫婚前隱瞞「無精症」！孕妻遭當眾羞辱不倫崩潰 秀親子鑑定打臉尪

台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去

140下創紀錄！未婚男女「婚外性行為＋飲酒罪」挨鞭刑 她當場昏倒送醫