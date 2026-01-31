日本人只有20％有護照？夢多認證「真的」網分析原因

日本護照持有率遠低於其他已開發國家。（圖:shutterstock/達志）

日本護照長期位居全球前段班，去年是亞洲第2強，享有超過150多個國家免簽待遇。不過，有網友發現日本護照持有率低迷，好奇發文問原因，吸引眾多網友探討。對此，來台近20年的日籍男星夢多（大谷主水）承認，日本確實很少人辦護照。

一名網友29日在threads發文問：「剛剛聽到一個說法是，日本人只有20%的人有護照，是真的假的啊！？如果是真的又是為什麼呀？」該篇貼文短短2天就累積74萬次瀏覽，其中夢多親自留言認證：「真的」。

為何日本人不熱衷於出國？一名自稱每天跟日本人上班的網友分析，日本人普遍認為自己國家的觀光產業優於亞洲鄰國，去歐美才算真的出國，但假期不夠，且日圓表現不佳導致出國的經濟負擔重，所以作罷。

其他網友也接力留言猜測：「一個是因為日本都玩不完了，一個是因為日本人比較喜歡待在舒適圈」、「真的，日本人出國是大事，沒有像台灣人這麼愛出國」、「日本人領護照要自己本人去，無法代辦，因此都要請假，他們不愛請假麻煩同事代理。況且消費降級了，出國玩要請年假也要花很多錢！」、「對很多日本人來說，去沖繩或是北海道就是出國了」。

其實去年就有報導指出，日本只有約六分之一人口持有效護照，明顯少於韓國40%、美國50%、台灣60%。當時旅行平台Newt執行董事谷村浩（Hiroshi Tanimura）表示，日圓貶值是日本人不願出國的主因之一，再加上國際情勢不穩，年輕人對海外旅行的興趣日益下降，比較喜歡國旅。

