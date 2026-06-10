日本人吃台灣小吃店「這一盤」狂喊歐伊細！他一看菜色傻眼了

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一名網友見日本人來台吃「燙青菜」驚呼連連，笑說是他看過給太青菜的最高評價。示意圖／photoac

「歐伊細！」一名網友分享，到北市西門商圈一家知名排骨酥麵吃飯，而坐在一旁的2名日本女子一邊享用餐點，接連發出讚嘆聲，彷彿從未吃過如此美味的餐點，沒想到上前一看，竟是台灣日常菜色之一；貼文曝光，網友分享原因，並表示「住在台灣真的很幸福」。

不是排骨酥麵！日人吃燙青菜狂讚

原PO在社群分享，日前至西門商圈一家排骨酥麵店用餐，見一旁2名日本女子不斷發出「歐伊細」、「ㄏㄟˊ」驚呼聲，「彷彿沒吃過這麼好吃的食物」，好奇之下湊前一看，2人竟不是吃了店家招牌菜色而驚艷，而是台灣常見小吃「燙青菜」。

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原PO指出，原以為該2名日本女子正在拍影片才做出如此反應，沒想到是發自內心的讚嘆，令她笑說，這是他看過一般燙青菜「最高的評價」；貼文曝光，一票台灣人指出「明明排骨酥湯才好吃」，並分享日本朋友來到台灣，也會瘋狂吃台灣燙青菜，更嫌棄日本菠菜「生澀」不好吃，若從日本旅遊返台，自己也會立刻吃一鍋高麗菜湯。

日本很少賣蔬菜？內行曝原因

對此，一名住在日本的台灣網友點出，日本店家很少販售燙青菜，通常僅會提供高麗菜絲，或是醃漬菜，另外日本的蔬菜「只有菜味」，台灣蔬菜則是水分充足又甜，因此深受日本人喜愛，直呼「在日本最想念的就是台灣燙青菜」。

事實上，過去經常有網友詢問「日本很少青菜」原因，行家則點出，日韓因緯度高，青菜難以量產、保存，因此醃製類青菜相當常見，加上飲食習慣不同，相較汆燙、油炒，仍以涼拌沙拉常見。



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