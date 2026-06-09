「日本人好壞」！她花1500元買藥妝回台「只有空盒」 網驚：店員拿去賺
「日本人怎麼這麼壞！」一名網友指出。6日下午一名女子在日本大阪旅遊，於難波地下街美妝店「@cosme」購買藥妝，不過回台拆開一看，才發現竟是空盒，不滿花了新台幣1500元只買到1罐小樣；貼文曝光，一票人也曾受害，其中一名網友猜測，可能被店員拿去網路販售。
女子表示，6日下午在難波地下街@cosme購買藥妝，因屬於免稅商品，產品已被封裝，不過回台後才發現，包裝裡竟是空盒及1罐小樣，令她心疼「1500台幣也還是很多」；女子回憶，結帳前本來拿著未附贈品的正貨，後來被店員告知，才換成有贈品的商品，沒想到回台才發現受騙，直呼想要報警。
貼文曝光，一名網友指出，「空盒是真的很輕」，因顧客不常拿貨，沒有發現實屬正常，不過店員沒有發現重量異常有些不合理，且盒子底部有標示「空盒」，身為一名店員，理應告知顧客，並為顧客更換，直言「店員好不專業」。
同時網友點出，近期不少人發生相同情況，猜測是店員個人操作，將正品取出放上網路販售，甚至質疑可能是公司要求，如此一來便能省去成本，紛紛表示「這種操作滿故意的」、「這算是一種詐騙嗎」、「應該調閱監視器的」。
不過也有網友表示，該家藥妝店為連鎖品牌，藥妝品也是大廠牌，沒有必要因微小利益賠上信譽，認為應是店員「不小心」，建議可致電，或是寫信向業者反映，提醒下回消費時，可當場請店員檢查，避免消費糾紛。
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