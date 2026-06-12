日本人妻抓姦連載爆紅！丈夫謊稱「要出差」卻帶小三來台灣…鄉民齊喊：全台動森出任務

日本一名人妻抓包丈夫以出差為由，實際是打算和小三一起來台旅遊。示意圖／取自免費圖庫pixabay

日本人妻抓姦紅翻全Threads！一名日本女子近日發現丈夫謊稱出差，實際上是要與小三來台灣旅遊，於是便將丈夫的護照藏在娘家，更在Threads上持續更新丈夫的「找護照日記」，描述丈夫焦急尋找證件的貼文也在短時間吸引數百萬瀏覽與大量留言，甚至掀起台日網友集體吃瓜：「原PO的粉絲從60變成4萬人，這就是跨國吃瓜的威力！」

一名日本人妻近日抓包丈夫出軌，還在11日透過Threads發文表示，丈夫隔天將會和小三一起前往台灣旅遊偷情，卻對她謊稱要到愛媛縣出差，氣得她決定把護照藏起來：「是國內出差，那就應該不需要護照吧？我把護照藏在我爸媽家了，現在看你怎麼辦。」

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原PO後來說明，怎麼都找不到護照的丈夫最後還來詢問她平常會把重要證件收在那裡，但她只是淡淡表示都會收在自己的錢包裡，結果吃癟的丈夫只能一臉蒼白地繼續尋找早已被原PO藏起來的護照。PO文曝光後頓時引起熱議，短短1天不到就有12萬人點讚、逾2千則留言，甚至已經突破6百萬人瀏覽。

人妻的抓姦貼文引發百萬瀏覽。圖／翻攝自當事人Threads

由於發現網友反應相當熱烈，因此原PO也決定繼續連載丈夫的「找護照日記」，表示丈夫剛剛一副需要他人關心的模樣，於是她便問道：「你在找什麼嗎？」怎料丈夫卻回答：「沒啦，沒有啦」，接著只能悻悻然走上二樓，也讓原PO笑道：「當然啦，總不能說要去愛媛縣然後還問人有沒有看到護照吧？」原PO後來看見丈夫手機響個不停後還笑道：「那位女士生氣了嗎？」

原PO透露，丈夫一直到晚間11時都還沒放棄尋找護照，最後不得不向她求援：「我的健保卡和其他重要文件在哪裡？」原PO則表示，重要文件一直都放在房間裡：「你的健保卡在錢包裡，保險證也有，所以如果你要出差的話，應該仔細確認一下」。怎料丈夫還是沒辦法說出想找什麼：「不對，不是那個，沒有工作需要的那份」，但被問到究竟需要哪種證件時，卻只能說出「算了，不用了，我再找找」一番話。

原PO在12日清晨近4時左右再度更新進度，表示丈夫當晚在沙發上睡覺，但看見客廳還是準備好了出發的行李箱，因此也讓她忍不住調侃：「他要走了嗎？我很好奇他是不是找到了不用護照也能飛的方法」。由於實在太好奇沒有護照的丈夫究竟會前往何處，原PO還發文詢問：「如果我把一個便攜式Wifi機和一個舊智慧型手機放進去，能不能查到某人的位置？」

原PO表示，雖然被網友告知偷偷塞進行李箱的Wifi機和舊手機可能會在機場行李安檢時被抓包：「但反正那男人腦袋裡除了那檔事（親熱）之外什麼都沒有，我猜他八成放棄搭飛機，直接跑去那女的家裡，字面意思上地「為所欲為」了吧？」原PO也透露，送完小孩回家後，發現丈夫已經不見人影，更表示會再傳訊要求丈夫記得帶愛媛縣土產回來：「Threads的各位，請告訴我一些只有在愛媛縣才能買到的紀念品吧！」

PO文曝光後也引起台日網友熱議，紛紛留言朝聖：「現在日本網友們集思廣益在替原PO想愛媛限定土產，要她當指定伴手禮」、「請跟她說藏得了一時藏不了一世，請公開他老公行程跟飯店，全台動森幫她監控她老公」、「原PO知道Threads是台灣最大的家族群組嗎？她貼上來老公的路線，會有一堆台灣家人去幫她追蹤老公跟小三動態」、「點進來看留言區困住了出不去了！全台灣都幫他們當狗仔隊啦！」



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