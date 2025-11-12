日本人妻開直播被公公「摸胸磨蹭挑逗」 老公熟睡未醒 全程都被拍下

（國際中心／綜合報導）日本再爆「現實版SOD情節」，一名年輕人妻日前在抖音開直播時，竟遭喝醉的公公公然性騷擾。整段過程被網友錄下轉傳推特後，引發網路熱議與譴責。

據日媒報導，這名人妻趁丈夫入睡後開啟直播與粉絲互動，怎料酒醉的公公突然闖入畫面。影片中可見，公公先貼近媳婦身旁，不斷將臉靠在她肩上聞氣味，甚至緊貼身體摩蹭。人妻當場嚴厲斥責：「不要靠太近！」但對方仍不聽勸，繼續動作。

圖／一名年輕人妻日前在抖音開直播時，竟遭喝醉的公公公然性騷擾。（翻攝畫面）

廣告 廣告

隨著行為越來越越界，公公竟直接伸手觸碰人妻胸口，面對鏡頭毫無避諱，甚至辯稱：「這是家人之間很自然的互動。」此舉讓觀看直播的網友全看傻，留言區瞬間湧入大量怒罵與質疑：「這根本是性騷擾！」、「太誇張了吧！」

示意圖／一名年輕人妻日前在抖音開直播時，竟遭喝醉的公公公然性騷擾。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

影片最後，人妻情緒潰堤、用力推開對方並高聲喝止，但公公仍醉意未醒、企圖再次靠近。整起事件被網友完整錄下，迅速在推特與日本論壇瘋傳。許多網友呼籲人妻儘速報警或告知丈夫處理，也有人痛批「這樣的行為再醉也沒理由原諒」。

更多引新聞報導

21歲少女遭3男硬上輪姦！續攤騙回家拖房內「抽插射入」 完事丟1000元安撫

17年前「太愛了」勒斃姐弟戀女友！桃園男出獄再殺前任 重演情殺惡夢

