日本人嫌薑母鴨桌椅太矮遭台岳父「回敬」一句KO 店家真正用意曝光

台灣薑母鴨是外國人冬季旅遊必定朝聖的目的，但過矮的桌椅不僅旅客不習慣，本地人也常抱怨連連。（圖／資料照）

日本是台灣人最常出國的旅遊目的地，但至今仍有不少文化是我們難以適應的，例如正坐。近日就有日本人抱怨薑母鴨椅子實在太矮，卻遭台灣岳父一句話KO，貼文笑翻許多人。

女星吳怡霈日前在Threads上發文表示，某天他們到薑母鴨吃飯時，日籍老公 AKIRA（桑原）看到後就忍不住抱怨，詢問為什麼台灣薑母鴨的桌椅都這麼矮？實在很難坐，卻遭爸爸反噹一句「你們日本的塌塌米才難坐吧，還要跪下」，當場KO女婿，讓台灣網友都笑翻。

文末吳怡霈也疑惑，到底台灣薑母鴨的桌椅為什麼這麼矮，至今自己都不知道原因，求大家幫她解惑。網友忍不住贊同AKIRA的抱怨：「我身高快180公分，吃薑母鴨要坐的跟關公一樣才有辦法」、「可能吃薑母鴨接地氣，所以離地板越近越好」、「每次坐完這種椅子都胃脹氣」、「可能希望食客們能與鴨子平起平坐，用鴨子的高度來看世界」、「每次吃我都自備椅墊」、「矮就算了，還一個洞一個洞，痛死了」。

此外不少人認為是拚翻桌率，畢竟薑母鴨一年只營業3、4個月，盡量能賺多少就賺多少，使用這類桌椅可以讓客人吃完快點離開，不會久留。但根據《中視新聞》報導，業者針對此問題親自回應，指出是安全考量。業者說明，更換炭火過程具有一定危險，若桌子過高不僅不方便，還可能弄髒食物，矮桌則可將熱湯及炭火置於較低位置，有效降低顧客被燙傷的風險。

