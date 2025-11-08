日本人平均身高比100年前提高10公分
相較一個世紀前，日本人無論男女，平均身高都提高了近10公分。
文部科學省實施的學校保健統計記錄了自1900年以來中小學生每年（1940年到1947年無記錄）的平均身高和體重。1926年，17歲男性的平均身高為160.6公分，女性為150.3公分，2024年分別為170.8公分和158.0公分，分別提高了10.2公分和7.7公分。
1926年17歲男性的平均體重為52.5公斤，2024年為62.2公斤，女性分別為48.0公斤和52.5公斤。男女分別增加了9.7公斤和4.5公斤。
順便一提，1900年日本17歲男性的平均身高和體重分別為157.9公分和50.0公斤，女性分別為147.0公分和47.0公斤。
從該統計資料中可以明顯看出，第二次世界大戰之後日本出現了食物短缺。1948年17歲男性的平均身高為160.6公分，體重為51.7公斤，較1939年下降了1.9公分和2.2公斤。
戰後日本國民身高和體重等體格的增強趨勢持續到了1995年前後，最近30年間沒有明顯變化。
肥胖者少於其他國家
日本厚生勞動省實施的《國民健康與營養調查（2023年）》顯示，20歲以上肥胖（BMI25以上）男性的比例為31.5%，女性為21.1%。隨著年紀成長，該比例逐漸上升，60到69歲的男性和女性分別為35%和25%。
另一方面，從國際上看，日本屬於肥胖者較少的國家。英國某醫學雜誌2017年刊登的研究報告顯示，人口超過1億人的國家中，美國、墨西哥、俄羅斯、巴西、埃及等國的肥胖率較高。日本男性處於中位水準，女性處於低位水準。
其他人也在看
頭號特務率四大金剛殺手 他被稱「共產黨最害怕的國民黨人」
專題組／報導近年台灣共諜案頻傳，中國對台滲透行動無孔不入。談起近代特務史，可追溯至1927年國民黨的「清黨」行動，當時共產黨勢力逐漸壯大，蔣介石於是下令逮捕、殺害國民黨內的共產黨員，釀成「四一二慘案」。自此之後，不共戴天的國共兩黨，展開間諜戰，特務組織也隨之迅速擴張。1932年國民政府軍事委員會成立「調查統計處」，其中負責掌管第二處軍警調查業務的戴笠，執行監控、逮捕與暗殺任務，行蹤不定、神出鬼沒，被稱為「共產黨最害怕的國民黨人」。本週日晚間7點55分，《台灣演義》播出〈台灣特務史〉，帶您回顧國共特務攻防戰的腥風血雨，敬請鎖定民視新聞台53頻道。民視 ・ 23 小時前
明州聖保羅市長選舉出爐 首位苗族、首位女性市長當選
明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)4日選出了該市歷史上首位苗族市長，也是首位女性市長賀王高麗(Kaohly Vang...世界日報World Journal ・ 8 小時前
寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪
來自加拿大的北極冷氣團9日起向南擴散，席捲美國中西部至東部大片地區，帶來今年冬季首波大範圍寒流及初雪。世界日報World Journal ・ 8 小時前
台灣最大間諜案 中共少將提供「絕密情資」化解軍演危機
專題組／報導多數間諜案的動機源於金錢或美色，但一樁扭轉台海局勢的關鍵策反卻是例外。1992年，台灣軍情局「少康專案」成功策反中國少將劉連昆；由於他曾經歷「六四天安門事件」，深刻感受中國應朝民主化發展，因此同意為台灣軍情局工作，前後總計提供一百多份軍事情報。這樁牽動兩岸政治發展的諜報案，更被改編為小說《叛國者》。本週《台灣演義》播出〈台灣特務史〉，帶您揭開特務情報人員的神秘故事。敬請鎖定週日晚間7點55分，民視新聞台53頻道。民視 ・ 23 小時前
茵聲另一半「月收要20萬」 點3原因曝：做不到！
娛樂中心／饒婉馨報導茵聲（鄭茵聲）是YTR「這群人」的成員之一，在演藝事業發展不錯的她，日前上電視節目被問到「談戀愛最在意哪件事」時，她坦言「收入不能差太多，至少真的跟我差不多就好了。」，並表示「至少要20萬」。她也提出自己的經歷，整理出3點會產生的問題。民視 ・ 2 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 7 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 13 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 5 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 9 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
黃明志恐被鞭9下！媒體人曾「看過鞭刑過程」直呼可怕：台灣根本不敢推
護理女神謝侑芯命案，大馬歌手黃明志被爆出在案發現場，且疑似持有毒品，曾一度交保；失聯一段時間，6日再度現身投案。根據當地法規，若罪名確立，光是持有、使用毒品，黃明志恐被判處「最多9下鞭刑」，若情節嚴重會鞭更多下。資深媒體人林裕豐提到，之前受邀看過鞭刑影片，光是打一下就讓人心揪一下，更強調「看完所有人都安靜」！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 3 小時前
MLB》「今年世界大賽史上最好看」A-Rod指出3理由
2025世界大賽落幕，7場比賽卻打了超過8場的分量（包括G3的18局大戰），退役洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）盛讚這是最好看的一屆世界大賽。「在我的生涯，我從來沒有，當然這非常主觀，但我這輩子從沒看過更精采的，擁有全部的要素，最豐富又美妙的世界大賽。」中時新聞網 ・ 5 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前