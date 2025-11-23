日本人想吃鼎泰豐被勸退 發文怨揭台人個性藏地雷

一名長期居住日本的台灣人指出，日本網友曾抱怨，台灣人常忽略他人需求，例如外國觀光客想去鼎泰豐用餐，卻被勸去其他餐廳，貼文曝光後，引發熱議，許多網友認同，並表示針對這點台人必須改善，另有部分網友認為，推薦私房餐廳多半出於好意，也能讓遊客體驗不同的旅遊樂趣。

原PO近日於Threads發文指出，他在日本生活11年，日前看到日本網友抱怨，原本想去鼎泰豐用餐，卻被台灣友人勸退，改推薦其他餐廳。

發文的日本網友表示，台灣人容易忽略他人真正需求，以鼎泰豐為例，當外國遊客想前往時，台灣人常推薦其他私房名單，雖然出於好意，卻讓觀光客覺得自己的意見未被重視。

廣告 廣告

貼文引發熱烈討論，不少網友表示認同，認為觀光客最在意的是儀式感，但在地人喜歡的，不見得符合需求，「觀光客想做什麼比我們覺得好更重要」、「即便是熱門名店，也該尊重他們的選擇，否則回國後可能會抱怨沒吃到想吃的東西」、「這習慣真的要改！台灣人很熱情是沒錯，不過對方怎麼想的比較重要」、「觀光客名單裡有名的店，一定要讓他們吃過一輪」。

也有網友持不同看法，認為推薦私房餐廳是出於好意與經驗分享，「推薦好吃的餐廳也不是強迫，觀光客可以自己決定」、「我們偏好CP值最高，希望遊客花少錢吃到最好」、「既然人都來了，就想讓他們吃到最佳體驗」。

更多中時新聞網報導

UBA》讓師大單節拿9分 黎明首勝到手

學生赴陸須自審 挨批綠色恐怖

世足》蘇格蘭氣走丹麥 暌違28年重返世界盃