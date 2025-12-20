日本人愛去韓國卻不來台灣 網列致命傷：自己都嫌了

一名網友日前去南韓釜山旅遊，發現當地很多日本人，他在機場準備搭機回台灣，看到飛往日本的航空公司報到櫃台人山人海，往台北的卻空蕩蕩，原PO好奇「日本人為什麼不來台灣玩，只去韓國？」話題引發討論，一票網友直指台灣住宿太貴、環境不好、交通也混亂，「自己人都嫌棄了，怎麼期待外國人來？」

原PO日前在批踢踢發文表示，在釜山金海國際機場看到一堆日本人，往日本的報到櫃台人潮爆滿，飛台北的櫃台卻一個人也沒有，「還以為很多韓國人去玩，結果都是講日文的，餐廳也一堆日本人。」

原PO認為，從日本去韓國和來台灣的飛行時間沒差太多，「為什麼都不來台灣玩，韓國人跟日本人不要只會去彼此國家玩，來台灣玩好嗎？」

話題引發熱烈討論，多數網友都認為台灣住宿貴、環境不好且交通亂，自然不會吸引外國人，「不要說住宿，便利商店飲料都比日本貴了」、「台灣旅遊應該不輸韓國，但住宿和交通太爛」、「台灣就是來一次就不會想再來了」、「自己人都嫌棄國旅，怎麼會期待外國人來。」

也有網友分析日本人喜歡去韓國的原因，「日本飛韓國真的很快啊，東西還便宜」、「韓國比較近，物價又不貴，還有韓流的影響」、「韓國才潮，韓流風靡全球。」

