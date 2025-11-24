日本人挺高市早苗 民調支持率超過7成

根據最新一份日本民調，日本首相高市早苗的支持率，高達72%，絲毫不受最近中日關係緊張影響。

中日關係目前因日本首相高市早苗的「台灣有事論」降到冰點，不過根據一項最新民調，高市早苗在日本國內的支持率，反而節節高升，來到72%，與上一次的民調差不多，顯示日本多數民眾仍然支持高市早苗。（葉柏毅報導）

據日本新聞網（NNN）與「讀賣新聞」，在11月21日到23日之間，對高市內閣進行的最新民調顯示，支持高市早苗內閣的比例，佔72%，而不支持高市內閣的比例，則只有17%。在高市早苗對中國大陸立場上，有56%的受訪者「予以肯定」，不肯定的比例，則佔29%。此外，在外國人管理問題上，對高市早苗「有所期待」的受訪者比例，高達62%，「不期待」的比例，則只有25%。

在經濟議題上，對政府因應物價高漲的措施，33%表示肯定、52%不予肯定；但包含每名兒童發放兩萬日圓在內的經濟對策，則有63%的受訪者，給予肯定，遠高於不肯定的30%。至於高市主張的「負責任積極財政」，與優先推動經濟成長的方針，有74%的受訪者，表示認同。

這項調查是以家用電話與行動電話同時進行，對象為全日本具有選舉權的日本民眾，共取得1054份有效樣本。