日本人氣伴手禮快閃台北街頭 阿部瑪利亞化身推薦官分享「最想念的日本味」

阿部瑪利亞分享日本四大人氣伴手禮最適合的享用時刻。（日本 OMIYAGE 振興會提供）

隨著旅日熱潮持續延燒，日本伴手禮已成為台灣消費者傳遞情誼的首選。日本 OMIYAGE 振興會昨（15日）於台北 ATT 4 FUN 盛大舉辦OMIYAGE+快閃活動開幕記者會，首度將日本四大地區「排隊也一定要買到」的四大人氣伴手禮，以一日限定快閃活動形式於信義街頭登場。活動大使阿部瑪利亞也特別化身「日本味推薦官」，與日本OMIYAGE振興會長官一同分享日本深厚的「OMIYAGE」文化。

聊到日本道地的送禮心法，阿部瑪利亞分享「我一定會先自己吃過，覺得真的好吃，才會送給別人。」秉持著「先試吃才送禮」的原則，才能精準傳達對收禮者的重視與心意。當被問及最懷念與最推薦的日本味道時，阿部瑪利亞毫不猶豫地選擇了 NEWYORK PERFECT CHEESE，讚許其餅乾口感香脆且起司奶味濃厚不膩，是那種「一打開就停不下來」的迷人滋味，非常適合作為忙碌工作之餘犒賞自己、提升生活儀式感的自我獎勵。

阿部瑪利亞也感性表示，在日本，伴手禮從來不只是點心，而是一種「替自己說話」的心意表達。「不管是拜訪朋友、見長輩，甚至是犒賞自己都會買伴手禮！」她認為，送禮代表的是你怎麼看待對方，也是人與人之間情感交流的重要方式。正因如此，她希望透過這次活動，讓更多台灣消費者感受到日本伴手禮文化中，那份細膩、體貼與溫度。

身為「日本味推薦官」，阿部瑪利亞也為四大人氣伴手禮──北海道 SNOW MILK CHEESE 的濃郁乳香、東京 NEWYORK PERFECT CHEESE 的精緻起司工藝、京都 IKKYU 的沉靜抹茶美學，到福岡 AMANBERRY 的甜美草莓風味四款點心發想最適合享用的時刻，讓伴手禮不只是好吃，更能陪伴生活中的重要片刻。

她分享，SNOW MILK CHEESE 會留給假日的早晨或輕鬆的輕食時光，濃郁牛奶香氣與細緻貓舌餅，讓人聯想到北海道純淨風景，是「開啟美好一天」的小療癒；NEWYORK PERFECT CHEESE 則最適合在工作時與同事分享或送給重要的人，高辨識度與濃郁香氣能瞬間提振精神，是最佳「職場應援」點心；IKKYU 會留給一個人的午後時光，泡杯熱茶、靜靜品嚐抹茶層次，彷彿置身日本茶席，讓人從忙碌中抽離；AMANBERRY 則一定會出現在週末姐妹聚會或小派對，像草莓蛋糕般的外型與酸甜滋味，最適合一起分享、拍照、留下回憶。





