日本人氣漫畫家驚傳「心肺停止」成植物人 家屬證實：不放棄任何可能

日本漫畫家高橋伸輔創作人氣漫畫《巔峰～那須川天心物語～》、《遊擊少女遊美》深受粉絲歡迎，昨（1日）傳出他因突發性心肺停止導致腦部受損，目前是「植物人」狀態。高橋伸輔的家屬在社群發文證實此事表示，他現在依靠自己的心臟和肺部呼吸，雖然沒有意識，但正努力地活著，家屬強調不會放棄，將持續尋找復健、治療等一切的可能，「希望大家能繼續相信他並為他祈禱」。

高橋伸輔的家人1日在他的IG發表聲明指出，今年9月7日下午，高橋伸輔發生心律不整，導致心肺停止，當下他被緊急送醫，期間雖然持續使用AED急救，但由於心臟搏動遲遲無法恢復，造成長時間腦部缺氧。家屬表示，進入加護病房（ICU）後，雖然使用許多儀器進急救3天，但因腦部缺氧時間過長，他被診斷為缺氧性腦病變，大腦的大部分受損，但腦幹仍有生命反應，處於植物人狀態。

聲明表示，高橋伸輔在9月中旬接受了氣切手術，並於10月初從ICU轉出，移至一般病房。然而，情況仍舊不穩定，血壓下降、心律不整、排泄不順等狀況持續不斷，隨時都有可能發生意外。家屬強調：「儘管如此，伸輔每次都憑藉著治療、各位的鼓勵支持以及他自身的生命力挺了過來。他現在依靠自己的心臟和肺部呼吸，雖然沒有意識，但正努力地活著。」

聲明中並感謝所有一直以來溫暖地關心並持續為高橋伸輔祈禱的粉絲，「大家送來的訊息、護身符、伸輔喜歡的東西、有回憶的物品等等，我相信這些都給予了持續奮戰的伸輔巨大的力量。陪伴在伸輔身邊的家人們，也從大家對伸輔的關愛中獲得了力量與鼓勵。」

家屬強調，無論如何，高橋都會繼續活下去，「我們希望大家能繼續相信他並為他祈禱。請大家不要忘記，伸輔會隨著時間的推移而持續奮鬥。」家屬指出，「我們沒有放棄伸輔能夠恢復意識，再次充滿活力地畫漫畫，因此會持續尋找並進行復健和治療等一切能做的事情。」

高橋的病況曝光，不少粉絲湧入社群留言打氣：「等你回來繼續畫下去」、「一定會醒過來的」、「當年那本漫畫陪我度過很多孤單的夜晚，希望他能再醒來」、「無論以什麼方式，我都會支持高橋老師」。

