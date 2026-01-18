日本人氣綜藝AD墜樓身亡！朝日電視台黑幕延燒、節目急喊卡

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

日本朝日電視台去（2025）年12月10日驚傳墜樓事故，一名男子自電視台大樓高處墜落，當場身亡，並波及一名路人導致左肩受傷。近日死者身分曝光，為人氣綜藝《松子與有吉的假想天國》的助理導播（AD），年僅20多歲；事故發生後節目停錄至今，電視台也爆出過勞內幕。

《松子和有吉的假想天國》去年12月至今已近兩個月未播出。（圖／翻攝自マツコ＆有吉 かりそめ天国X）

男子墜亡的地點位於東京六本木鬧區，當時正值聖誕燈飾期間，引發不小騷動。警方指出，墜樓地點需自行攀爬才能抵達，目前已排除他殺可能。據日媒《女性SEVEN》報導，該名男子並非朝日電視台正式員工，而是外包製作公司的AD。電視台內部人士透露，該名工作人員正值年末、年初製作高峰期，工作量繁重，外界也傳出疑似長時間過勞，但實際原因仍未對外說明。

事故後，《松子和有吉的假想天國》原訂1月9日播出的特別節目臨時延期，至今已近兩個月未播出，製作單位未給出明確理由，外界普遍聯想與此次事件有關。另有電視台人士私下透露，主持人之一的「貴婦松子」情緒受到不小衝擊，節目是否因此面臨停播甚至腰斬，也成為討論焦點。

朝日電視台去年才風光拿下黃金時段與全年收視三冠王，內部氣氛卻因事件轉為低迷。針對相關傳聞，朝日電視台公關部門回應，並無外界所指的相關事實，且基於尊重遺屬心情，無法對細節進一步說明。

