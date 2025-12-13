日本人氣貓站長「二代小玉」回喵星 鐵路公司隆重社葬送別

日本和歌山縣貴志站的貓站長「二代小玉」於11月20日回到喵星。翻攝和歌山新聞



日本和歌山縣貴志站的貓站長「二代小玉」上月20日去世，負責營運路線及車站的和歌山電鐵13日為牠舉行社葬，送別二代玉最後一程。

綜合日媒報導，二代小玉是貴志站第二任站長，2012年就任。牠上月20日返回喵星，推估年齡約15歲，相當於人類的75歲。

和歌山電鐵表示，二代小玉從10月下旬開始食慾下降，死亡約兩天前陷入昏迷，臨終前「喵」的長叫一聲後離世。

二代小玉13日的社葬則有約500人參加，和歌山電鐵社長小嶋光信宣讀弔辭說：「表達感激之情的最好方式就是把謝謝說出來。」他並公布最新人事令，任命二代小玉為名譽站長。

小嶋光信表示：「二代小玉每天都兢兢業業地工作，給我們帶來了歡樂和自豪。我們希望她能在天堂陪伴在站長小玉身邊，守護和歌山電鐵的未來。」

貴志站是路面電車「貴志川線」的終點站，2006年由和歌山電鐵接手經營，並改為無人車站。因地方電車搭乘人數日減、營運艱難，和歌山電鐵看到站內附設賣店飼養的三花貓「小玉」後靈機一動，任命牠為初代貴志站站長。

這個構想讓貴志站一炮而紅，從搖搖欲墜的沒落車站， 一躍而為吸引貓奴、觀光客和鐵道迷的熱門車站，乘客人數也隨之成長。和歌山電鐵乘勢推出小玉週邊商品、打造主題列車，皆大受歡迎。

小玉已於2015年6月去世，當時喪禮有超過3000人參加。

目前貴志站站長由「五代小玉」接任，牠在貴志站和伊太祈曾站輪流執勤，「四代小玉」則為超級站長。

