日本人氣VTuber加賀美ハヤト演唱會台灣看得到！威秀影城零秒差直播

日本超人氣VTuber加賀美ハヤト將舉辦個人首場LIVE演唱會。（圖／ANYCOLOR提供）

由日本ANYCOLOR株式會社所營運的VTuber / 虛擬實況主事務所「NIJISANJI」旗下所屬超人氣VTuber加賀美ハヤト，自2019年出道以來，憑藉「玩具公司年輕社長」的獨特身分，斯文沉穩氣質與極具辨識度的磁性嗓音，迅速累積大批粉絲，宣布舉辦個人首場LIVE演唱會「ALPHA ONE」，台灣粉絲也有機會欣賞同步直播。

加賀美ハヤト為日本「NIJISANJI」旗下所屬男性Liver，雖身為社長，直播內容卻總是熱血滿滿、情緒張力十足，與身分形成強烈反差，在VTuber圈中獨樹一格。目前YouTube頻道訂閱人數已突破93萬。他的眼鏡造型也令人印象深刻，今年更榮獲日本眼鏡界盛典的「日本眼鏡最佳著裝獎」，成為新設立的VTuber部門首位獲獎者，與前任內閣總理大臣石破茂、女演員木村文乃並列獲獎，成功跨越虛擬與現實的界線。

在出道多年後，加賀美ハヤト終於迎來首場個人演唱會「ALPHA ONE」，內容將以首張迷你專輯《ULTIMATE CITY》收錄曲目作為演出核心，並完整呈現他歷年創作的歌曲。台灣由全台六家威秀影城推出零秒差同步直播，讓粉絲能在大銀幕上第一時間見證這場歷史性的演出，票券將於12月30日上午11時正式啟售，粉絲獨享A4限定海報，預計將掀起一波搶票熱潮。

加賀美ハヤト首場個人演唱會「ALPHA ONE」現場直播將於台灣時間2026年1月17日16時45分開放入場，全台同步直播影城包含台北信義威秀影城、板橋大遠百威秀影城、桃園統領威秀影城、台中大魯閣新時代威秀影城、台南大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城，詳情請洽威秀影城官方活動介紹說明。

日本VTuber加賀美ハヤト目前YouTube 頻道訂閱人數已突破93萬。（圖／ANYCOLOR提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導