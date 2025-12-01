「日本人看台灣」最新民調出爐！68.5％認可台日友好 對台灣印象最深是這事

台北駐日經濟文化代表處今（1）日公布2025年日本民眾對台灣觀感調查結果。代表李逸洋表示，本次調查最受關注的「親近感」、「信賴度」與「台日關係」三項指標皆維持高比例，顯示日本社會對台灣整體印象依然正面。其中，74.5％受訪者對台灣感到親近、63.6％認為台灣可信賴、68.5％認為目前台日關係良好。

李逸洋指出，「親近感」相較2023年調查的76.6％略有下降，與日本台灣交流協會今年4月公布、台灣民眾對日本親近感高達81％的數字相比也有落差。李逸洋強調，提升日本對台灣的好感度，除了代表處持續推動交流，也需仰賴台灣各界在不同領域共同努力，展現多元面向的台灣形象。

​李逸洋提到，今年兩度延期公布的「日中共同輿論調查」顯示，89％日本民眾對中國印象不佳、87.7％中國受訪者對日本印象不佳，與台灣的結果形成明顯對比。李逸洋表示，儘管外界常難以從語言或外觀分辨台灣人與中國人，但民調呈現日本民眾已清楚意識到兩者並無關聯，行為文化更迥異，並對此表達深深感謝。調查也顯示，在提示的亞洲主要國家中，44％受訪者認為台灣是最具親近感的國家，居亞洲首位。

日本民眾聽到「台灣」時的印象（可複選），以「對日友好」最多（73.5％），其次依序為「食物好吃」（43％）、「與日本有歷史淵源」（36.5％）、「觀光地豐富」（26.1％）、「半導體產業受全球注目」（23.7％）、「台灣有事」（22.4％）等。在親近感來源部分（可複選），72.3％受訪者認為台灣人親切友好，其次為「雙方歷史交流悠久」（40.5％）與「經濟連結強」（31.4％）。

信賴度方面，63.6％受訪者認為台灣可信賴，主要理由包括「對日本友好」（69.7％）、「擁有自由與民主的價值觀」（50.8％）、「歷史連結」（37.7％）、「和平的國家」（33％）與「經貿夥伴」（31％）。在台日關係展望上，68.5％受訪者認為目前台日關係良好，54.3％認為未來仍有進一步發展空間。受訪者期望加強的交流領域前三名為「觀光」（46.2％）、「經濟」（45.2％）與「政治及安全保障」（40.3％）。

針對令人擔憂的台日間議題，受訪者最關注的為「台灣海峽情勢對日本的影響」（49.6％），其次為「沒有」（22.5％），其他則包含「領土問題」（9％）與「經濟競爭關係」（7.2％）。調查亦詢問受訪者對「印太區域和平與穩定」的看法，選項中以「透過外交與對話協商」最多（54.5％），其次為「建立日美台合作」（36.1％）、「強化日本防衛力量」（34％）、「美國積極涉入台灣防衛」（25.4％）、「強化台灣防衛力量」（24.5％）及「強化日美同盟」（24.4％）等。

在媒體接觸方面，59.3％受訪者表示近年曾在電視、報刊或網路新聞看過與台灣相關報導，印象最深的為「中國在台灣周邊實施軍事演習」（64.9％），其次為「台灣美食」（48.9％）、「台灣半導體產業動向」（38.1％）以及「介紹台灣觀光及文化」（37.1％）。對於台灣參與聯合國、WHO、ICAO等國際組織，61.7％受訪者表示知道台灣因中國干涉而面臨困難；在支持度方面，64.8％認為台灣應該加入國際組織，僅2.8％持反對意見。

此次調查於2025年10月24日至28日以網路方式進行，調查對象為20至89歲日本民眾，共回收1000份有效樣本，由一般社團法人中央調查社受託執行。

