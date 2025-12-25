日本人聖誕節必吃肯德基！吳怡霈日籍尪證實了 「震撼原因」曝光

日本人聖誕節有吃肯德基的習慣。示意圖／翻攝自Pixabay

12月25日是一年一度的聖誕節，在亞洲國家中，最有聖誕氣息的國家非日本莫屬，但你知道日本在聖誕節時，有吃肯德基炸雞的習慣嗎？女星吳怡霈在Threads中發布貼文表示，日本老公說聖誕節一定要吃肯德基，就跟台灣人冬至吃湯圓是一樣道理。

24日吳怡霈在Threads中發布貼文，表示日本人非常堅持聖誕節一定要吃肯德基，「我說吃麥當勞，他（老公）說不行，他說對於日本人來說聖誕節=KFC，就跟台灣人冬至一定要吃到湯圓，是一樣的道理」。貼文曝光後，引發網友熱議，有網友指出，聖誕節日本人一定要吃肯德基搭配草莓蛋糕。

事實上，這個習俗的源自於1970年至1980年間的快速國際化時期，當時日本引進許多餐飲連鎖品牌，肯德基就是其中之一。當時在火雞的價錢較貴，一般家庭也沒有焗爐可以烤整隻火雞，直到肯德基登陸日本後，就把炸雞當作「烤火雞替代品」切入市場。當時肯德基配合聖誕炸雞桶的行銷活動，口號是「肯德基就是聖誕節」，這讓吃炸雞桶逐漸演變成聖誕節的習俗。

不過，這樣的習慣究竟是如何傳承的呢？原來當時肯德基電視廣告中的歌曲，由竹內瑪莉亞演唱的《すてきなホリデイ（美好的假期）》相當洗腦，並將其從2000年沿用至今，才讓日本人只要一到聖誕節，就會聽到、想到這首歌，也因此會到肯德基購買炸雞。另外，由於肯德基爺爺跟聖誕老人的形象相當接近，也加深民眾聖誕節跟肯德基的聯繫。



