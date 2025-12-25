日本人聖誕節必吃速食？吳怡霈日籍尪堅持「麥當勞不行」 原因曝光

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

女星吳怡霈時常在社群平台分享與日籍老公AKIRA（桑原）的生活日常，夫妻兩人在2023年結婚，時常往返日、台兩地。昨日平安夜，吳怡霈在threads上分享老公堅持吃肯德基，甚至不能替換成麥當勞，讓她大感疑惑。

女星吳怡霈時常在社群平台分享與日籍老公AKIRA（桑原）的生活日常。昨日平安夜，吳怡霈在threads上分享老公堅持吃肯德基。（圖／吳怡霈臉書）

據說日本人聖誕節吃肯德基的習俗，源於1974年。當時有位在日外國人，因為買不到火雞，所以以肯德基炸機取代。後來肯德基以此做為廣告，宣傳「聖誕節就是肯德基」的印象，多年來已成日本的文化，就好像台灣中秋節烤肉、冬至吃湯圓的習俗。

廣告 廣告

吳怡霈在threads上分享老公堅持吃肯德基。（圖／吳怡霈Threads）

有網友紛紛留言「+1 我每年都過日式聖誕節」、「其實蛋糕也可以的，我記得要吃草莓蛋糕」、「唯一選擇肯德基」。



更多FTNN新聞網報導

41年來從不過聖誕節！大牙深夜吐心碎內幕 1份禮物讓她轉念

芒果醬平安夜登苗栗耶誕城！陪歌迷過聖誕 曝明年有喜事

挺「台灣有事說」挨罵！ 夢多工作被退也不改口：台灣就是國家

