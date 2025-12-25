日本人聖誕節為何堅持吃速食？吳怡霈日籍尪解答

日本尪聖誕節堅持吃速食，吳怡霈想選其他家拒絕。（資料圖／影視攝影組攝）

女星吳怡霈2023年與日籍老公AKIRA（桑原）結婚，夫妻倆經常台灣、日本兩地往返，也不時在社群分享日常生活。24日適逢平安夜，吳怡霈發文透露老公對過節的儀式感，尤其是「聖誕大餐」的指定菜色，令她感到疑惑。

吳怡霈24日在社群表示，身為日本人的老公非常堅持在聖誕節一定要吃肯德基，且強調老公堅定的態度，她一開始還試圖用其他選項動搖老公的想法，「我說吃麥當勞，他說不行」。對此，老公也補充：「對於日本人來說，聖誕節=KFC，就跟台灣人冬至一定要吃到湯圓是一樣的道理。」

貼文曝光後，引來不少網友留言回應：「沒錯，日本人這件事絕對不能妥協」、「台灣的例子應該比較像中秋節要烤肉，都是近代才出現的習俗」、「其實蛋糕也可以的，我記得要吃草莓蛋糕」、「留學時去肯德基面試打工，第一句話就是問我：聖誕節如果排班你能接受嗎？當下有被文化衝擊到」、「還要提早訂，超不可思議」。

關於日本人聖誕節吃肯德基的習俗，據傳是1974年有位住在日本的外國人，因為買不到火雞就改吃肯德基炸雞當聖誕大餐，加上當時肯德基剛進入日本，日本還不流行徒手吃炸雞，於是成為一種商機。後來品牌商在日本以「聖誕節就是肯德基」為廣告，沒想到因此吸引不少消費者，不知不覺成為現在的特別文化。

另外，日本人也會在聖誕節吃草莓蛋糕，雖然起源有許多說法，但最知名的故事是不二家的創辦人在美國研修時吃到草莓鮮奶油蛋糕，返回日本後就推出改良口味的草莓奶油蛋糕，白色奶油加入聖誕裝飾，最後再撲滿草莓，紅紅白白的色彩就像聖誕老人的顏色，所以之後被當作「聖誕蛋糕」販售，同樣成為日本的特殊過節方式。

