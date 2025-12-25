日本人聖誕節要吃KFC！女星提這食物遭尪打臉 網友解答「1比喻秒懂」

吳怡霈透露日本人非常堅持，聖誕節要吃肯德基。（圖／翻攝臉書／吳怡霈）

女星吳怡霈於2023年與日籍老公AKIRA（桑原）結婚，夫妻倆長期往返台灣與日本生活，並時常透過社群平台分享日常點滴。24日平安夜當天，吳怡霈發文透露老公對過節「儀式感」的堅持，尤其是聖誕大餐的指定菜色，讓她感到相當疑惑。

吳怡霈表示，身為日本人的老公堅持聖誕節一定要吃肯德基，態度相當堅定。她坦言，自己曾嘗試提出其他選項動搖老公的想法，「我說吃麥當勞，他說不行」，完全無法妥協。對此，老公也進一步解釋，「對於日本人來說，聖誕節＝KFC，就跟台灣人冬至一定要吃到湯圓是一樣的道理。」

廣告 廣告

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，不少人留言表示認同，「這件事日本人真的不能退讓」、「台灣的例子應該比較像中秋節要烤肉，都是近代才出現的習俗」、「我記得日本還要吃草莓蛋糕」、「是的！留學時去肯德基面試打工，第一句話就是問我：聖誕節如果排班你能接受嗎？當下有被文化衝擊到」、「可惜日本肯德基難吃到爆，但日本人不覺得」、「雖然有點失禮，但日本KFC要預約那些聖誕套餐有點貴，有點像交智商稅」、「廣告帶動，成為傳統，與金蘭烤肉醬相同概念」。

事實上，日本人在聖誕節吃肯德基的習俗已有多年歷史。據傳1974年，一名居住在日本的外國人因買不到火雞，便以肯德基炸雞取代聖誕大餐，加上當時肯德基剛進入日本市場，徒手吃炸雞尚未普及，意外創造商機。之後品牌以「聖誕節就是肯德基」作為宣傳訴求，逐漸深植人心，演變成如今獨特的節慶文化。

除了炸雞，日本人聖誕節吃草莓蛋糕的習俗同樣廣為人知。相傳不二家創辦人曾在美國研修期間品嘗草莓鮮奶油蛋糕，返國後改良口味並在日本推出，白色奶油搭配紅色草莓，色彩象徵聖誕老人形象，因而成為「聖誕蛋糕」的代表，也延續至今，成為日本過節的重要元素之一。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／陳漢典明年1月婚宴日曝光 Lulu笑認：婚禮訂金已付不能改期

Energy合體！坤達、書偉閃兵案後首露面 近況曝光「好好沉澱自己」

蘇慧倫女神降臨美翻平安夜 8位專業保全巡邏維安