日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍

記者鄭玉如／台北報導

胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，日本的胰臟癌發生率也很高，可能與飲食有關，他們的甜食特別甜。（示意圖／PIXABAY）

歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。

錢政弘在節目《祝你健康》指出，日本人其實也為胰臟癌所困擾，胰臟癌在日本全國癌症死因，男性是排第4名、女性第3位，可能與飲食文化有關，一般認為，加工肉品如火腿、漢堡、熱狗，都是容易造成癌症的原因，不過「甜食」也是致癌因子之一。

錢政弘提到，他經常到日本旅遊，發現當地很多伴手禮，例如餅乾、巧克力，甜度都非常高。另外，同樣愛吃甜食的美國，更被預估恐在2030年前，變成美國第二大癌症死因。

生機飲食專家王明勇補充，法國甜點也是甜的出名，但胰臟癌發生率卻比美國低，這在營養學界稱為「法國矛盾」，研究發現，可能與法國人的進食速度有關，他們吃東西很慢，例如法式餐點，用餐時間幾乎長達花數小時。另外，法國人享用甜點時，還會搭配茶飲或咖啡，而且淺嚐則止，不會大吃大喝。

錢政弘也曾在臉書指出，胰臟癌的致癌原因包括「高糖、高油飲食、抽菸、喝酒、遺傳、糖尿病、肥胖和慢性胰臟炎」，許多胰臟癌患者本身有糖尿病史，是胰臟癌的高危險族群。研究也發現，抽煙者罹癌風險多1.5倍、在兒童時期曾吸二手煙的人，罹癌風險多1.47倍，有抽煙且在日常生活中也有吸二手煙的人，罹癌風險多1.68倍，不過成年人吸二手煙，未明顯增加罹癌風險。

