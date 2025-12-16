日本人落地台灣秒遭詐騙！假QR Code手法曝

▲有日媒報導稱，日本旅客在桃園機場入境台灣時，看到假的「入境卡」QR Code假網站詐騙。桃機示意圖。（圖／桃機公司提供）

[NOWnews今日新聞] 近年來詐騙手段層出不窮，連來台灣觀光的遊客，一不小心也會上當。一名日本女遊客透露，來台灣旅遊時在機場入境審查區，看到「廣告旗幟」寫著旅客要上網填寫入境卡，她掃描並輸入資料後，就騙走8000日元（約新台幣1623元）。我國移民署也發布聲明提醒。

日本《朝日電視台》報導，由於日中關係緊張，日本飛往台灣旅遊的旅客數量增加，但台灣近期實施的旅遊手續政策變更，卻引發詐騙問題。外國旅客來台旅遊須填寫「入境卡」，此前主要以紙本方式辦理，但自今年10月起，改成必須在入境前3天上網完成表格填寫，且不需要任何費用。

一名20多歲的日本女遊客表示，自己11月來台時不清楚新規定，剛抵達桃園機場，就在入境審查區看到許多廣告橫幅和旗幟，寫著「入境必須持有入境卡」，緊張的掃描上面的QR Code，而在她填寫後，這個假網站彈出「您提交的護照信息需要支付處理費」，她為此支付了約8000日元（約新台幣1623元）。

對此，內政部移民署今晚發布新聞稿說明，媒體報導有日本旅客入境，掃描機場現場QR Code填報入國登記表遭詐騙，但國境事務大隊經常性確認現場所有入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD, TWAC）連結QR Code正確性，無報導所載有詐騙或付費網站詐騙旗幟或QR Code情事。事實上，安全考量，機場港口都無設立宣導旗幟。

移民署提醒，今年10月起台灣推行網路填寫入國登記表完全免費，移民署所屬機場港口無錯誤資訊，但旅客如果自行搜尋，的確有誤觸詐騙網站可能性，應認明正確網址 https://twac.immigration.gov.tw/。

