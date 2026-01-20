日本人製「台灣4大超商攻略」 美食、隱藏服務曝光！台人驚喊專業

生活中心／李紹宏報導

台灣便利商店密度位居世界前茅，其強大的生活機能早已成為另類「台灣之光」。近日，一名旅居台灣的日籍網友在社群平台分享一份自製的「台灣超商全攻略」，不僅詳盡剖析四大超商的市場生態，更深入評比必吃好物與隱藏服務。其觀察入微的程度，讓大批台灣網友看完後紛紛感嘆太強！

旅台日人自製「台灣四大超商攻略」，引發網友熱議。（組圖／資料照、Google Map地圖）

日本人愛台灣超商！茶葉蛋、地瓜必吃

在攻略圖中，旅台日人分享超商美食，例如熱狗、地瓜和必吃的茶葉蛋等。事實上，台灣超商已發展出極具特色的「聯名鮮食文化」，透過與星級餐廳、知名網紅合作，讓消費者在深夜也能享受高品質熱食，成為支撐台灣社會運作的重要補給線。

超商店員「十項全能」 旅台日人佩服

此外，攻略揭露台灣超商密度驚人，街頭巷尾平均每百公尺就有一間，其中 7-11 與全家等2大龍頭合計市佔率更突破8成。

原PO也對台灣店員的職業技能相當敬佩，認為他們除了要處理網購包裹、代收水電費、影印等瑣事，還需具備製作霜淇淋與現調精品咖啡的技術，工作難度堪稱「SSS 級」。

旅台日人力推超商茶葉蛋。（圖／資料照）

台灣超商全攻略 外籍觀光客必看！

值得注意的是，攻略中更整理多項實用生活小知識。例如從店外招牌判斷內部是否有洗手間、全家便利商店提供的行動電源租借服務，以及特有的「大型內用區」文化；甚至知道統一超商的吉祥物「OPEN 醬」是來自OPEN星的宇宙犬，相當專業。

文中強調，部分門市甚至設有整層二樓的休憩空間，對於處理垃圾不便或有臨時辦公需求的旅外族群極其友善。

攻略一出，引發網友熱議，「之前會看去日本便利商店要買什麼，沒想到日本人也會整理台灣便利商店攻略」、「突然完全理解那句『旅行就是從自己活膩的地方，到別人活膩的地方。』這句話」、「7-11茶葉蛋還分兩種價錢」、「留友看，看一下台灣的介紹，順便推一下西西里風檸檬氣泡咖啡，超好喝」，更有日本網友笑說，「Family Mart（全家超商）看起來跟日本一樣，但一進去，聲音跟八角味讓你認出是台灣」。

