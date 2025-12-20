日本人親歷張文攻擊！驚恐回憶逃命瞬間

▲19日北捷台北車站、中山站接連發生傷人案，圖為中山站商圈事後現場照片。(圖/記者葉政勳攝)

[NOWnews今日新聞] 捷運台北車站、中山站，昨（19日）發生連環攻擊事件，27歲的凶嫌張文在導致多人傷亡後，自己也在被警方追捕的過程中墜樓不治。有日媒引述1名案發時就在中山站逛街的日本遊客說法，當時似乎聞到怪味，察覺不對勁後拔腿就跑。

根據日媒《TBS》報導，中山站是台灣熱門商圈之一，也是日本遊客很喜歡去的購物地點，事發後該地區一度陷入恐慌。27歲的張文曾當過兵，但因酒駕被汰除，7月才因其他案件遭到通緝。

1名現場的日籍觀光客回憶，當時自己正搭著手扶梯準備上樓，突然聞到奇怪的煙味，起初還不以為意，但快到地面時，突然聽到一陣騷動，接著看到一大群人往捷運方向逃竄，他直覺情況不對勁，立刻逆向衝下手扶梯逃跑。



他並補充道，當時聞到很像煙霧（彈）的味道，事後聽說現場疑似有人施放爆竹之類的物品。



日本外務省則指出，目前已知沒有日籍人士在此次事件中被波及。

