日本人讚台灣道路「這告示牌」超暖！網曝真相苦勸：沒事閃遠點

生活中心／李紹宏報導

台日友好成常態，不少日本人喜歡來台灣旅遊，甚至還愛到定居。最近有一位定居台灣的日本作家便分享，在高雄街頭上出現「超貼心告示牌」，大讚真的很有人情味，不過底下網友看到後卻笑喊誤會大了，苦勸如果看到這告示牌「沒事閃遠點！」

日本作家在高雄路上看到這塊告示牌，大讚台灣人貼心。（圖／翻攝自日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん臉書）

這名日籍作家在臉書粉專「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」分享，在高雄看到一塊告示牌寫下「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，讓他覺得台灣人相當體貼且有人情味，直呼「在日本沒有看過這種路牌，相信日本人在台灣看到了這路牌，讓很多日本人會感動吧」。

不過話鋒一轉，他認為「現實跟理想是兩回事」，也表示台灣人就算看到這塊告示牌，也沒有人會為新手司機手下留情。

政府會制訂和規範駕照考試的道路路線。（示意圖／資料照）

貼文一出，引發網友熱議，不少人笑說這名日本作家對告示牌有很大誤會，因為告示牌想表達的不是體貼和人情味，而是警告駕駛沒事閃遠點。「日本人看到台灣的交通只怕都嚇到哭了吧」、「不要開這條路，以免被新手撞上了，害人害己」、「看見教練車就會自動小心禮讓、保持距離和專注他的動向，因為怕被撞到，哈哈哈哈哈」、「幫學員出點考題，體會一下真實的世界」。

此外，在考照路線上，若未依規定禮讓，可依《道路交通管理處罰條例》第45條，處以600至1800元罰鍰。

